王祖賢開艾灸館滑手機 一個動作「跟身邊長輩一樣」

王祖賢滑手機被拍。(取材自小紅書)

王祖賢退出演藝圈20年，並且定居在加拿大 ，日前她在社群公開公告開創事業第二春，開了一家艾灸館，還公開營業電話號碼，因此就有在當地的華人 親自去探店「打卡」，而王祖賢常被拍到親自替粉絲顧客服務，甚至在影迷要求下幫忙簽名；有人拍到王祖賢滑手機時用的還是手寫輸入法，網友回：「和我身邊的長輩一樣」。

綜合媒體報導，自從王祖賢的艾灸館開張後，小紅書 上便有不少網友到當地一探究竟。有人帶媽媽去接受服務，同時間和老公一起跟王祖賢聊天，網友說：「神仙姐姐勸說我老公戒酒，這真是我想說不敢說的事呀，最後，頑固的人被說服了，這一趟真是太值了。」

王祖賢在自己開設的艾灸館發簽名照。(取材自小紅書)

王祖賢被拍到常常刷手機刷到停不下來，用的還是粉紅色手機殼，可見私下少女心一面，而她喜歡用手寫輸入，網友說，「跟我身邊的長輩一樣，好親切」。

王祖賢曾坦言離開螢光幕後，艾灸是她最想做的一個事業，「人說放過自己，就是能夠自在和解脫」，深深覺得艾灸會陪伴她到終老，於是決定開設灸覺養生會館，媒體報導，王祖賢的艾灸館每周營業6天，周日公休，從上午10時開到晚上6時，價格為每小時120加幣（約83.4美元），王祖賢的生意非常好，預約已經排到4月。