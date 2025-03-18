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香港視后老公爆「夜店摟妹」曾遭諷：世紀軟飯王

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胡杏兒經常曬出和李乘德甜蜜照片。（取材自Instagram）
胡杏兒經常曬出和李乘德甜蜜照片。（取材自Instagram）

香港視后胡杏兒與獵人頭公司、夜店老闆李承德（Philip）於2015年年底結婚，育有三子。2人結婚近10年，最近還和李承德共度314白色情人節，甜蜜合照，不過據噓！星聞轉述港媒報導，李承德52歲生日來臨前夕，獨自與朋友到夜店狂歡，場內和多名年輕女性親密互動。

據報導，胡杏兒和李乘德結婚10年，經常會在社群分享溫馨恩愛照片，怎料，近日男方卻被拍到夜店狂歡照片，李承德在夜店和女性貼身自拍、擁抱畫面，指他似乎沉浸於現場氣氛，完全拋開人夫身分，引網友熱議。

李乘德被拍到夜店摟妹。（翻攝自微博)
李乘德被拍到夜店摟妹。（翻攝自微博)

李承德過往曾被諷「世紀軟飯王」，不過他其實為獵人頭公司老闆、也經營夜店，當時李承德曾表示因生意不錯，所以有時間陪陪孩子，胡杏兒也曾發文力挺李承德，表示老公事業有成，財務獨立，並感謝他顧家，讓她可以專心於演藝圈事業。

李承德過往曾與女星李詩韻、張曦雯傳緋聞，有「港姐殺手」稱號，而胡杏兒過往最為人知的戀情即是與男星黃宗澤的戀情。如今爆出李承德摟妹，網友嘆「之前戀情傷得深，找了個老公也不是好的」，還有網友在李承德情人節發文的貼文下留言轟「這麼優秀漂亮的老婆，還在外面亂搞」、「不守夫道」、「可別說喝醉了普通擁抱」。

對於被拍到摟妹，李承德或胡杏兒目前都未對此發聲。

一系列照片曝光後，網友紛紛留言表示：「一直看胡杏兒曬幸福，本來以為他和別的男的不一樣，沒想到都一樣」、「正常異性之間是不可能這樣抱的」、「這距離不太正常了吧」、「太噁心」、「男人沒一個好東西」。

胡杏兒經常曬出和李乘德甜蜜照片。（取材自Instagram）
胡杏兒經常曬出和李乘德甜蜜照片。（取材自Instagram）

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