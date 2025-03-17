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劉嘉玲當年被綁架是烏龍？ 王晶：歹徒目標原是這位港姐亞軍

娛樂新聞組／即時報導
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劉嘉玲當年被綁架，震驚演藝圈。(本取自微博)
劉嘉玲當年被綁架，震驚演藝圈。(本取自微博)

香港知名導演王晶最近活躍於他的YouTube頻道「王晶笑看江湖」，除了大爆他昔日跟其他巨星合作的細節，也會重提一些娛樂圈當年的新聞。近日，他在節目中提到劉嘉玲被綁架並被拍下不雅照一事，直指聽說當時歹徒真正的目標並不是劉嘉玲。

香港01報導，王晶在節目上表示，「這個事情比較可怕，可是當時我聽說，那幾個人的目標根本不是劉嘉玲，而是當時的港姐李美鳳。他們在跟蹤李美鳳時，不慎跟丟了，卻剛巧碰到劉嘉玲，他們索性改目標，去綁架劉嘉玲。」

王晶還說，「劉嘉玲那天運氣太差，遇上了這幾個小流氓。當時劉嘉玲開車去找苗僑偉，可是在樓下大廈等開門的時候，就被人從車上拖走，這件事特別轟動，當然是不幸的事。」

據悉，素有「電眼美人」之稱的李美鳳，1987年參加港姐奪得亞軍兼最上鏡小姐，出道後曾拍戲和出唱片，雖然代表作不多，但美艷外型讓人「一眼難忘」。香港音樂創作人林敏驄曾為李美鳳作過一曲「深愛您」，後來被爆出二人90年曾在加拿大秘婚，5年後離婚。

1995年，李美鳳嫁給第二任丈夫鄭翔中後便息影移居台灣，之後誕下龍鳳胎，全職相夫教子。

李美鳳素有「電眼美人」封號。(本報資料照片)
李美鳳素有「電眼美人」封號。(本報資料照片)

香港 加拿大 YouTube

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