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換導演編劇也沒用？趙露思傳不復拍「戀人」 挨批沒契約精神

娛樂新聞組／綜合報導
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趙露思傳出可能不復拍「戀人」了。(取材自微博)
趙露思傳出可能不復拍「戀人」了。(取材自微博)

女星趙露思去年10月間拍攝電視劇「戀人」時病倒送醫，「戀人」劇組第一時間解散工作人員，當時預告「過年後復拍」，如今，隨著趙露思病癒復出，卻突然傳出「戀人」可能不拍了，消息一出立刻衝上熱搜。

由趙露思、彭冠英演出的「戀人」，拍攝期間就受到全網關注，不過，先前有狗仔爆料，趙露思在拍攝期間遇到「陰陽劇本」，導致現場高達七成台詞都得即興發揮，和劇組鬧得十分不愉快，最後因為承受不住壓力，導致罹患神經系統疾病失語症送醫，一度震驚演藝圈。

隨著病況好轉，趙露思已於1月底復工，原本有消息傳出「戀人」劇組提出「更換導演、更換編劇、重新梳理女主角故事線」等條件，希望趙露思能繼續補拍，沒想到最新消息卻傳出趙露思不進組復拍，還以關鍵字「趙露思戀人 不復拍」衝上熱搜榜。對此，趙露思與劇組目前尚未正式對外回應。

對此，有網友表示，就算換了新導演與編劇，但趙露思勢必要付出更多心力去調整，這些都是極大負擔，不復拍可以理解。對此有人說，「不復拍『戀人』最倒楣的應該是彭冠英了吧」，還有人說，轉期待她的另一部劇「許我耀眼」。

不復拍的消息也引起不少網友質疑，直指「戀人」已拍攝了三分之二，停拍形同做了白工，十分可惜，對其他演員與工作人員而言，也不公平，「沒有契約精神」。另外，也有人建議不如將拍好的戲分重新剪輯，以縮短集數方式播出，或許是最好的解決方式。

趙露思(右)和彭冠英拍「戀人」期間爆瘦。(取材自微博)
趙露思(右)和彭冠英拍「戀人」期間爆瘦。(取材自微博)

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