命是他救的…方大同驟逝22天 薛凱琪開唱當眾崩潰

薛凱琪在台上哭到泣不成聲。(取材自小紅書)

天妒英才，41歲的方大同上月21日病逝，死訊震驚各界，生前的親密知己薛凱琪難以接受，取消數場工作療傷悼念。她昨晚現身廣西南寧，登上「潮流天后超級演唱會」時數度不敵內心悲痛，在台上泣不成聲，甚至喊卡重來，讓粉絲格外心疼。

方大同病逝消息於本月1日由公司對外宣布，薛凱琪沉默8天後透過社群哀悼，「最希望世界大同的你，當聽到我們說，會帶著光的行動去愛這個地球和住在上面的每一個人時，你應該會很開心吧？跟你說，我們會。畢竟好不容易才能在這輩子相遇」。內文雖未提及方大同，但她的字句道出無盡思念，卻因內容同時宣傳巡演，遭部分網友痛批炒作、矯情，支持她的鐵粉則幫緩頰「人家也是要生活的」。

沉澱約半個月之後，她昨晚打起精神登台演出，並帶來方大同的創作「蘇州河」，當她演唱「剩下的你聽懂我嗎」時難掩激動，噴淚轉身淚崩並要求重唱，場面相當動人，她也說無論是透過樂器，或者自己的歌聲，只是想給大家「愛」。