王菲傳要開唱首站鳥巢 經紀人回應了

粉絲期待王菲的演唱會。(取材自微博)

華語歌壇天后王菲 嗓音清澈空靈，深受不少歌迷喜愛，但她自2016年於上海舉辦「幻樂一場」演唱會後，就鮮少公開現身演唱。日前更有報道指，傳王菲將在北京、上海、成都、香港 、澳門 等城市舉巡迴演唱會，而北京鳥巢將會設為首站，還有驚喜嘉賓助陣，令人期待。不過消息現時仍未得到證實

港媒報導，日前傳聞王菲將在北京、上海、成都、香港、澳門等城市舉巡迴演唱會，而北京鳥巢將會設為首站，而指舞台集齊科技、藝術、情懷3元素。雖然尚未證實「王菲演唱會」真實性，但網友已經敲碗期待。據《香港01》向王菲經紀人陳家瑛查詢。他表示：「全部是假消息，並無此事。」

粉絲期待王菲的演唱會。（圖：kcpcl提供）

王菲是跨越1990到2000年代最成功的亞洲歌手之一，不僅是首位包攬兩岸三地音樂頒獎典禮「最佳女歌手」獎項的「大滿貫」歌手 ，也是金氏世界紀錄「銷量最高的粵語女歌手」和「銷量最高的電子遊戲主題曲」的世界紀錄保持者。

2016年，王菲千呼萬喚始出來的演唱會「幻樂一場」，因是飢餓行銷僅此一場，開賣造成哄搶，票價從7800元到1800元，黃金座位甚至被炒到百萬人民幣。