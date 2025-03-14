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年齡藏不住？ 章子怡穿性感薄紗 網吐槽像「夜店領班」

娛樂新聞組 /即時報導
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章子怡一襲黑紗透視裝，被網友吐槽像「夜店領班風」。(取材自微博)
章子怡一襲黑紗透視裝，被網友吐槽像「夜店領班風」。(取材自微博)

2月間才迎來46生日的華語影壇大滿貫影后章子怡，2023年宣布與汪峰宣布結束八年婚姻，消息一度震驚外界。而恢復單身的章子怡，馬不停蹄地進組拍戲。近日，她出席品牌活動，一襲黑紗透視裝，相當性感，卻被網友吐槽像「夜店領班風」，生圖中更被發現眼袋明顯、臉部浮腫，面臨「斷崖式衰老」。

有網民以「人在太古里，已被章子怡美暈」為標題留言，「不愧是國際章，氣場太強啦， 今天造型很性感」，畫面中可見章子怡在四川成都出席品牌活動，身穿黑色短褲套裝的她，大秀美腿，黑紗透視上衣更是性感逼人。

看似明艷動人的造型，卻被網友吐槽像「女暴發戶」、「夜店領班」，還有網友發現，章子怡的法令紋、眼角細紋明顯，尤其是膝蓋皮膚皺褶明顯，「年齡藏都藏不住」。而她僵硬的臉部線條也被網友猜測應該是「醫美過度」，還有人心疼表示，「離婚後元氣大傷」。

據悉，離婚後的章子怡仍克盡母親責任，照顧年幼的女兒，她不久前曾在微博上分享與女兒在雪地玩樂的相片，母女們玩得相當開心。

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