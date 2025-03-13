73歲劉曉慶傳曾出軌8男 新劇逆齡和小37歲男星玩母子戀

劉曉慶（左）在「萌寶助攻：五十歲婚寵」和小37歲的男演員演夫妻。（取材自微博）

73歲中國女星劉曉慶出道超過40年，尤其逆齡演出「武則天」，劇中嬌美模樣，更是讓人讚嘆，絲毫看不出來實際年齡。現在流行網路短劇，劉曉慶也跟風首度演出，在「萌寶助攻：五十歲婚寵」和小37歲的男演員演夫妻。

劉曉慶向來保養有術，絲毫看不出實際年齡，她曾表示，今年計畫要拍10部網路短劇，果然說到做到，不僅在劇中「逆齡」演50歲女主角，老公年紀更是和兒子差不多，不少網友直呼：「根本是母子戀」、「只有劉曉慶能辦到」、「原本以為要演奶奶，居然是女主角」。

劉曉慶戲外有過四段婚姻，和第四任丈夫結婚12年，去年8月驚傳離婚，劉曉慶更被爆同時交往八個男人，狗仔「懂瓜呱」爆料，指劉曉慶在2015年就已經和小20歲的資深攝影師有一段婚外情，而露骨調情的音檔也流出，劉曉慶稱男方「老公」以及向男方索吻，甚至還要求對方將「彈藥」留著見面時再使用，被指一輩子都在談戀愛。

據了解，「萌寶助攻：五十歲婚寵」是劉曉慶第一部短劇，講述50歲女企業家江月琴（劉曉慶飾）與37歲霸總（耿大勇飾）因「萌寶」結緣的愛情故事，瞄準中老年「銀髮經濟」，結合「瑪麗蘇」甜寵元素。