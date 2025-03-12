我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：401(k)帳戶縮水 投給川普的選民卻沒在怕

長島租房落差大 通勤少幾分鐘 可能多付數百元

台灣「甜姐兒」轉戰大陸 尺度大開胸前露出雪白

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
侯佩岑登上中國時尚雜誌。(取材自微博)
侯佩岑登上中國時尚雜誌。(取材自微博)

大陸「兩會」近期展開，陸外長王毅7日強調「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，有「甜姐兒」之稱的台灣女星侯佩岑也轉發「央視」相關貼文，成首位表態的台灣藝人，遭到台灣網友砲轟，但吸引不少中國粉絲追隨。近日她登上中國雜誌拍攝一系列大片，公開自己47歲的真實身材。

侯佩岑近幾年往中國發展，曾提到喜歡上海、想在上海買房，更積極經營社群「小紅書」。日前她分享休假時的行程，透露自己睡到下午1點才起床，梳妝打扮後，先是在飯店房間練唱、練舞，接著下午4點搭車出門前往商場血拚，晚上8點多才吃第一餐，小紅書網友直呼她的行程是年輕人。影片中，侯佩岑聊到包包笑說「（買）包治百病」

侯佩岑辣穿黑絲襪。(取材自微博)
侯佩岑辣穿黑絲襪。(取材自微博)

近日她登上中國時尚雜誌封面，掀起不小的討論度，只見在最新曝光的照片中，侯佩岑以黑色高衩禮服搭配長版外套，胸前大開，罕見露出雪白部位。另一組造型則以白色毛呢外套搭配黑色裙裝，短靴搭配黑色絲襪，端莊成熟中又不失充滿誘惑感的風情。

相關畫面曝光後，在社群上引發中國網友熱議，留言大讚「這次的拍攝絕了」、「這尺度也太大」、「姐姐也太辣」、「這能免費看嗎」、「被侯佩岑圈粉了」。

小紅書 王毅 兩會

上一則

陳妍希眼袋腫「看似哭不少」新戲就演遭前夫冷暴力

延伸閱讀

台灣反傾銷 要查中國進口鋼品、啤酒

台灣反傾銷 要查中國進口鋼品、啤酒
廣西書記陳剛：不怕家醜外揚…被緬北電信詐騙坑苦了

廣西書記陳剛：不怕家醜外揚…被緬北電信詐騙坑苦了
因陸生說「中國台北隊」遭約談 馬英九籲賴政府高抬貴手

因陸生說「中國台北隊」遭約談 馬英九籲賴政府高抬貴手
吳慷仁回歸台劇 合作名導曹瑞原新片傳將開拍

吳慷仁回歸台劇 合作名導曹瑞原新片傳將開拍

熱門新聞

白鹿在年代劇「北上」中變黑變醜。(取材自微博)

轉型失敗？ 白鹿素顏、戴牙套演年代劇 卻因「這個理由」被吐槽…

2025-03-05 20:30
網傳娛樂圈一對大咖分手情侶各自離婚後又在一起了，網友最多人猜陳曉和趙麗穎。(取材自微博)

博主爆料「鋒菲戀式」有譜 網狂猜陳曉、趙麗穎世紀復合

2025-03-08 01:30
王一博精修圖看起來十分帥氣。(取材自微博)

像流浪漢誤闖時裝周？王一博現身巴黎 被酸顏值大崩壞

2025-03-10 21:33
謝霆鋒（右）與王菲復合已12年。 （取材自微博）

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

2025-03-07 19:32
梅格萊恩斷崖式崩壞，昔日甜心模樣已不復在。

梅格萊恩斷崖式崩壞 昔最美甜心「維修過頭」狀態曝光

2025-03-04 00:30
張凌赫古裝扮相也很俊美。(取材自微博)

沒等到二搭李昀銳… 孟子義傳合作「最帥中醫」張凌赫 網喊太般配

2025-03-10 07:00

超人氣

更多 >
態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了

態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了
快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據

快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據
川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶
生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一

生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一
好市多薪低？ 員工曝年薪6位數、退休金已百萬

好市多薪低？ 員工曝年薪6位數、退休金已百萬