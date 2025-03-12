台灣「甜姐兒」轉戰大陸 尺度大開胸前露出雪白

侯佩岑登上中國時尚雜誌。(取材自微博)

大陸「兩會 」近期展開，陸外長王毅 7日強調「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，有「甜姐兒」之稱的台灣女星侯佩岑也轉發「央視」相關貼文，成首位表態的台灣藝人，遭到台灣網友砲轟，但吸引不少中國粉絲追隨。近日她登上中國雜誌拍攝一系列大片，公開自己47歲的真實身材。

侯佩岑近幾年往中國發展，曾提到喜歡上海、想在上海買房，更積極經營社群「小紅書 」。日前她分享休假時的行程，透露自己睡到下午1點才起床，梳妝打扮後，先是在飯店房間練唱、練舞，接著下午4點搭車出門前往商場血拚，晚上8點多才吃第一餐，小紅書網友直呼她的行程是年輕人。影片中，侯佩岑聊到包包笑說「（買）包治百病」

侯佩岑辣穿黑絲襪。(取材自微博)

近日她登上中國時尚雜誌封面，掀起不小的討論度，只見在最新曝光的照片中，侯佩岑以黑色高衩禮服搭配長版外套，胸前大開，罕見露出雪白部位。另一組造型則以白色毛呢外套搭配黑色裙裝，短靴搭配黑色絲襪，端莊成熟中又不失充滿誘惑感的風情。

相關畫面曝光後，在社群上引發中國網友熱議，留言大讚「這次的拍攝絕了」、「這尺度也太大」、「姐姐也太辣」、「這能免費看嗎」、「被侯佩岑圈粉了」。