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鄭爽驚爆當小三？富豪子：她被我爸包養還懷孕了

記者陳穎╱綜合報導
鄭爽被爆為了拿美國綠卡當小三。(取材自微博)
鄭爽被爆為了拿美國綠卡當小三。(取材自微博)

大陸女星鄭爽四年前爆出美國代孕棄養風波，被官方視為劣跡藝人全面封殺，消失在娛樂圈。日前有一張她與已婚富豪葉延偉吃飯的照片在網上流傳，有網友爆料她為了拿美國綠卡，淪為富豪的小三情婦。

富豪兒子是美國炫富網紅「AKA」，「AKA」跳出來爆料：「鄭爽是我爸的小三，她被我爸包養，還懷孕了。」

「AKA」表示，「我媽只有一個，我媽是元配，現在過得很慘，每天幫人扛水桶，飲水機上面的水桶，這麼重的水桶扛到8樓、10樓，你們就知道我父親多殘忍了吧」。鄭爽則也罕見跳出來捍衛清白，以錄音檔否認「我不會去當小三」。

近日鄭爽與已婚富豪葉延偉餐敘的照片在網上流傳，被爆料她為拿綠卡給富豪當小三，鄭爽工作室迅速發文駁斥，鄭爽也錄製音檔表達立場，「請相信我，我敢肯定自己是清白的」。

鄭爽首次透露還債進度，表示已足額補繳全部款項。近日更傳出她將復出拍短劇，且還是改編自本人的親身經歷。消息一出，引發網友議論。

近日，鄭爽新開的微博帳號「小鄭子事務所ZS」，該帳號發文宣布鄭爽將復出拍短劇，且稱這部短劇90%的劇情都源自真人真事，矛頭直指她與男友張恒那段狗血過往。

據悉，該劇可能揭露一些不為人知的內幕，例如被渣男欺騙、算計之類的故事。網上傳出該劇男主角叫章楠，張恒的「章」，男人的「楠」。

鄭爽 綠卡 微博

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