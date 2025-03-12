曾客串「繁花」… 溫兆倫內地商演 師奶粉夾道歡呼

港星溫兆倫在內地有眾多師奶粉絲。(取材自微博)

曾演過超火港劇「義不容情」、「我本善良」的資深港星溫兆倫，在內地有著極高知名度，王家衛執導的電視劇「繁花 」也曾邀他客串。近日，溫兆倫現身內地活動，不僅有專人開路，夾道歡呼民眾不乏熱情洋溢的師奶粉絲，場面壯觀。

香港 01報導，溫兆倫90年代初紅極一時，曾參演TVB電視劇「義不容情」、「今生無悔」、周星馳 電影「鹿鼎記」系列，帥氣外形曾被封為「師奶殺手」。近年來，溫兆倫轉往內地發展，逐漸淡出香港影視圈。

不過溫兆倫累積的知名度王家衛也看見了，2023年底開播的「繁花」不僅邀資深藝人鍾鎮濤飾演廚師「B哥」，也請了60歲的溫兆倫「逆齡30年」飾演自己，在劇中為上海新開張的飯店「至真園」擔任開幕嘉賓，以當紅港星光臨造勢。

日前，溫兆倫在內地參加活動，從排場上可一窺他目前內地人氣。從網上流傳畫面可見，他還在門外等待入場，就傳來歡呼聲。溫兆倫走入場時，更有專人為他開路，兩旁站滿想一睹他風采的民眾，當他在台上唱出當年爆火港劇「義不容情」主題曲「一生何求」時，現場瞬間沸騰。