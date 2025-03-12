一線男星澳門豪賭欠10億？周杰倫、黃曉明被點名
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謠言稱一名「超一線男星」在澳門豪賭7天，欠下高達10.3億元人民幣(約1.4億美元)，並向黑道抵押豪宅與私人飛機籌錢，周杰倫、黃曉明、趙本山、陳道明等藝人分別被點名。
周杰倫被傳在澳門豪賭欠下賭債登熱搜，但周董已經很久沒有去澳門，許多粉絲指根本是造謠，周董好友劉畊宏也幽默出面幫他闢謠。網友忍不住酸「傳了幾年？還要再黑？」甚至整理爆料線索，指北京豪宅及前妻等四線索，根本都跟周董無關。
對此，杰威爾音樂發聲明表示「網友影射一名欠債男星是本公司藝人周杰倫，公司特此聲明，該傳聞所有內容均與周杰倫無關！請各界勿再以訛傳訛」。
劉畊宏幽默發文：「發一個杰倫『廈門』跳操制衡一下奇怪的熱搜，別浪費了大眾的資源，把它導向到有意義的地方，別再網上道聽塗說了，我們今晚還有跳操喔！請各位把專注力放在自己的健康上，趕快畊上來…2025全民動起來，不管澳門還是廈門，只要跟著跳操，走過幸福的門…就是我們。」
趙本山、陳道明及黃曉明也被點名。不過，網友分析，趙本山身家豐厚，根本無需借錢；陳道明德高望重，生活嚴謹，從無賭博習慣；至於黃曉明，雖與Angelababy離婚，但財力雄厚，今年春節還與家人共度，顯然與傳聞不符。
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