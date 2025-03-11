影／「咬耳朵吻鼻尖」…香港最遺憾絕美CP廣告翻紅

陳冠希、張柏芝26年前廣告意外翻紅。（取材自小紅書）

近日網路上一段1999年香港地鐵 推出的廣告意外在小紅書翻紅，當中同是19歲的張柏芝 與陳冠希在地鐵裡互動親密，不但咬耳朵、吻鼻尖、擁抱，兩人流露的親密感及高顏值被網友封為「香港娛樂圈最遺憾的絕美CP」，而兩人當年的情史也再度被挖出。

香港地鐵與九廣鐵路為了紀念千禧年到來，在1999年推出千禧紀念票，並找來張柏芝搭檔陳冠希拍廣告片，廣告歌「目的地」也由張柏芝主唱。廣告中，男女主角在興建中的地鐵車廂內互動親密，張柏芝主動靠近陳冠希並咬耳朵，而陳冠希輕吻她的鼻尖，車廂中緊緊相擁。張柏芝穿搭呈現出前衛風，一頭烏黑長髮和粉嫩妝容，加上少許嬰兒肥的鵝蛋臉，展現出迷人的魅力；陳冠希則以前衛髮型和深邃五官，混血氣質再加上招牌痞笑，吸引眾人目光。

陳冠希、張柏芝26年前廣告意外翻紅。（取材自小紅書）

影片經過20多年在社群網站翻紅，網友留言「其實我感覺他們兩個很有夫妻相的啊，好般配」、「2000年左右的陳冠希最帥」、「兩個顏值真的神顏」、「他倆是真談過」、「香港千禧年的兩大顏值巔峰」。

張柏芝一路走來給人性格堅毅形象，在遇到謝霆鋒之前，跟陳曉東、陳冠希有過一段感情。她和謝霆鋒在2002年拍攝電影「老夫子」時相識，隨後兩人的戀情逐漸浮出水面，但謝霆鋒和王菲分分合合。儘管面臨眾多質疑和壓力，張柏芝和他依然義無反顧地走到了一起。2008年陳冠希「艷照門」引發香港娛樂圈風暴，張柏芝也被牽扯其中。有次張柏芝在飛機上偶遇陳冠希，並主動上去跟陳冠希合照，沒想到幾個月之後，謝霆鋒和張柏芝正式離婚。

張柏芝（左）與陳冠希捲入床照風波。(本報資料照片)

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