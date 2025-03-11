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小倩惜小倩… 傳王祖賢在加拿大為大S設牌位超渡

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王祖賢（左）、大S都曾扮演過「倩女幽魂」中聶小倩一角。 （取材自自HKMDB、本報資料照片）
王祖賢（左）、大S都曾扮演過「倩女幽魂」中聶小倩一角。 （取材自自HKMDB、本報資料照片）

大S(徐熙媛)在日本因流感猝逝，享年48歲。大S生前曾出演過電視劇版「倩女幽魂」中「聶小倩」一角，如今傳出淡出演藝圈超過20年，定居在加拿大的「永遠的小倩」王祖賢在靈巖山寺中為大S立超渡牌位，讓所有人大讚「人美心也美」。

噓！星聞報導，有IP位置在加拿大的網友在小紅書上爆料，「女神王祖賢在加拿大靈巌山寺為大S徐熙媛立了一個超渡牌位，我的師姐親眼所見。女神真是自內而外的美麗。」該網友還表示「人格擔保是真的」。消息一出後馬上遭到大批網友討論，但現在這則貼文已被刪除。

有網友爆料王祖賢在加拿大當地佛寺為大S立牌位超渡。 (取材自微博)
有網友爆料王祖賢在加拿大當地佛寺為大S立牌位超渡。 (取材自微博)

王祖賢、大S兩人昔日都曾演出過「倩女幽魂」中聶小倩一角，大S過往在節目上就談到覺得王祖賢是她心中顏值最抗打的女明星。

王祖賢2004年淡出螢光幕後便移居加拿大潛心修佛，她是台灣淨土宗靈巖山寺妙蓮老和尚的皈依弟子，目前固定在加拿大靈巖山寺學佛，近來粉絲們只能透過社群得知她的近況。如今傳出王祖賢以此方式送別大S，網友認為「同是女人而且都在娛樂圈摸爬滾打 惺惺相惜吧」、「王祖賢真是人美心善的一代女神，熙媛在天上知道了肯定很開心吧」、「兩位小倩都是善良之人」。

大S 加拿大 徐熙媛

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