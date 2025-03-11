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有戲？華為CEO疑用「黃玫瑰」示愛劉亦菲

娛樂新聞組／綜合報導
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37歲女星劉亦菲和55歲華為董事長在微博上互動頻繁。(取材自微博)
37歲女星劉亦菲和55歲華為董事長在微博上互動頻繁。(取材自微博)

37歲女星劉亦菲唯一公開過的男友就是南韓男神宋承憲，兩人在2018年分手，劉亦菲至今已單身七年，最近和55歲的華為常務董事、終端BG董事長余承東互相關注微博帳號，一開始網友猜是準備有代言活動，但現在盛傳余承東疑似透過「黃玫瑰」示愛，女神還親自按讚，引爆話題。

劉亦菲之前因演出「玫瑰的故事」人氣三級跳，劇中的名字是「黃亦玫」，因此最近女神很多美照都是和黃玫瑰有關。余承東在個人微博曬出慶祝婦女節的影片，順便推銷自家品牌車「智界R7」，後車廂則塞滿黃玫瑰，他說，「看到一位車主把『智界R7』裝扮成玫瑰車，非常溫馨浪漫，我也準備一份禮物送給大家，祝大家『玫』有煩惱，『瑰』氣滿滿。」

劉亦菲則大方在影片下點讚，網友則直呼，「劉亦菲真的點讚了欸」、「哇！有戲」、「是代言還是認愛」。

由於劉亦菲行事一向低調，極少在社群平台上與男性互動，因此劉亦菲與余承東互相追蹤又用黃玫瑰「傳情」，引發網友揣測。據悉，余承東，比劉亦菲大18歲，此前，劉亦菲亦按讚了余承東為女性送上國際婦女節祝福的影片。

不過，有業內人士表示，劉亦菲此舉僅是宣傳手法，因為她即將成為華為代言人。

劉亦菲 華為 微博

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