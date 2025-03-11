孟子義新戲不搭李昀銳 合作「最帥中醫」 網：顏值絕了

孟子義憑藉「九重紫」暴紅。(取材自微博)

去年年底，一部重生古裝劇「九重紫」意外火了，順勢捧紅「昭昭墨墨CP」孟子義、李昀銳，不少觀眾期待兩人能夠二搭。不過，近日傳出，孟子義將和近日在新劇「愛你」中飾演帥中醫的張凌赫合作「尚公主」，消息一出，不少網友大喊「這顏值組合絕了」，但也有人說「想看李昀銳」。

孟子義憑藉「竇昭」一角獲得認可後，熱度和關注度飆升，她曾在受訪時表示，「現在接戲接手軟」。據悉，她的下一部劇將和高顏值小生張凌赫合作古裝劇「尚公主」。

「尚公主」講述性格跋扈的丹陽公主「暮晚搖」奉旨離開長安，途中發生意外偶遇從書生「言尚」，「言尚」得公主相助，入長安，走上仕途，成為八面玲瓏的能臣，此時的家國正面臨內憂外患，兩人從相互試探到扶持，譜出一段在亂世中「先憂蒼生，後見愛人」的傳奇佳話。

值得一提的是，張凌赫近日才以新劇「愛你」中又帥又暖的中醫師「何蘇葉」獲得極高關注，他在劇中身著醫師白袍，扮相帥氣，尤其是溫柔陪伴女主徐若晗走出情傷的暖男人設，更是讓人大讚「完美老公」。

張凌赫古裝扮相也很俊美。(取材自微博)

「尚公主」尚未官宣演員陣容，但孟子義、張凌赫的網傳CP，已經讓全網沸騰，不少人大讚這組合「顏值不相上下的高」、「很有新鮮感」，加上由「長相思」導演秦榛、「長月燼明」編劇何妨聯手操刀，被看好有望成為爆款劇。