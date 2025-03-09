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張凌赫為戲學中醫 上節目竟意外把出女星喜脈

娛樂新聞組／綜合報導
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張凌赫飾演的中醫師又暖又帥。(取材自微博)
張凌赫飾演的中醫師又暖又帥。(取材自微博)

憑藉「蒼蘭訣」、「寧安如夢」走紅的中國男星張凌赫，搭檔徐若晗主演的電視劇「愛你」近日開播，不少網友被張凌赫又暖又帥的中醫師人設圈粉。據悉，張凌赫為演出這個角色，特地去學中醫，並曾在綜藝節目中為秘密懷孕不久的女星金靖把脈，結果竟準確把出「喜脈」，把金靖嚇出一身冷汗。

張凌赫在「愛你」中飾演中醫師，劇中張口就是各種中醫理論，更不乏把脈、針灸橋段，這對「理工男」張凌赫來說是一個不小的挑戰，為此，他特地學了一個月的中醫知識，包括，針灸、艾灸、推拿、把脈也都涉略了一點。

身為南京師範大學的理科學霸，張凌赫竟學中醫學出心得。他在「愛你」拍攝期間上綜藝節目，剛好遇上了懷孕還沒官宣的金靖，張凌赫突發奇想幫金靖把脈，金靖抱著好玩心態就答應了。

沒想到張凌赫把脈後笑容瞬間凝固，小聲問她「你懷孕了嗎？」，金靖不假思索回應「對啊」，嚇得張凌赫大氣都不敢喘，生怕一不小心曝光別人隱私。

金靖本人也嚇了一大跳，本想著給張凌赫把脈只是想測測他有多厲害，沒想到他真的把出自己的喜脈。

隨著「愛你」熱播，張凌赫飾演的「何蘇葉」大受歡迎，這段把脈舊事再成熱議話題。不少網友表示，「張凌赫太神了」、「我也想找何醫生掛個號」、「給我也把把脈不過分吧」、「何醫生還挺有兩下子的」。

金靖曾在尚未官宣懷孕的情況下，被張凌赫把出喜脈。(取材自微博)
金靖曾在尚未官宣懷孕的情況下，被張凌赫把出喜脈。(取材自微博)

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