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2024明星商業價值榜出爐 90後成「變現」主力軍

娛樂新聞組／綜合報導
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「2024微博娛樂白皮書」出爐，迪麗熱巴(左)、王一博(右)進入商業價值排行榜前10名。(圖取自微博)
「2024微博娛樂白皮書」出爐，迪麗熱巴(左)、王一博(右)進入商業價值排行榜前10名。(圖取自微博)

「2024微博娛樂白皮書」日前正式出爐，其中涵蓋電影、電視劇、綜藝、女性角色、綜合熱度以及商業價值等多個面向，而「2024年度明星商業價值排行榜」更是引發廣泛討論，畢竟商業價值直接關係到藝人變現能力，是實力與市場影響力的綜合體現。

從這份明星商業價值TOP10榜單來看，2024年的娛樂圈已經歷了一次大洗牌。首先，60後、70後的女星完全消失，80後女星僅剩趙麗穎和楊冪，00後則尚未有代表性人物躋身前十，90後已經成為商業市場的主力軍。儘管90後尚未全面接管演藝圈的實力派地位，但憑藉高顏值與穩定的人氣，他們的商業變現能力已經遠超前輩。此外，榜單中男女比例為六女四男，整體仍延續華語娛樂圈「陰盛陽衰」的態勢。

作為85花的代表，趙麗穎在2024年迎來大豐收，不僅憑藉「風吹半夏」在各大電視節獲得提名，更斬獲飛天獎與金鷹獎，距離電視劇大滿貫僅一步之遙。此外，她還參演張藝謀執導的電影「第二十條」，獲得不少電影節獎項與提名，讓其向實力派更進一步，商業價值自然水漲船高。楊紫則憑藉穩定的影視產出與熱度，依舊穩居商業價值前列。她的新作品口碑不錯，加上粉絲基數龐大，使得其變現能力持續穩定。

楊冪的熱度依然不俗，2024年也有影視作品問世，但口碑未能跟上，加上近年來仍主要依靠粉絲經濟與舊作影響力支撐，雖然勉強維持商業價值，但下滑趨勢明顯。相較之下，迪麗熱巴在2024年極為低調，將大部分時間投入拍攝，未有新作品播出，曝光度減少，商業活動也相對較少。然而，她的市場價值依舊穩定，顯示出資源與人氣的長期優勢。

在男星方面，肖戰、王一博、檀健次與成毅脫穎而出，超越朱一龍、李現、易烊千璽等其他男藝人，持續展現出強勁的商業變現能力。肖戰與王一博作為流量頂級代表，商業價值早已穩固，而檀健次與成毅則憑藉影視作品與市場熱度逐步上升，成功擠入前十。

令人意外的是，85花之一的劉亦菲未能擠進前十。儘管她在2024年推出了電視劇「玫瑰的故事」，口碑與熱度表現尚可，也拿下了不少國內外高端品牌代言，但在商業價值排名上，仍然不敵趙露思與白鹿。這顯示出年輕藝人憑藉粉絲購買力與更頻繁的作品輸出，在商業市場上擁有更強的競爭力。

2024年的商業價值榜單再次反映出娛樂圈的市場趨勢，90後已然成為商業市場的主力，80後藝人則面臨競爭與挑戰。而對於演藝事業的發展而言，如何將熱度轉化為實際的市場價值，並保持長期競爭力，仍是每位明星需要思考的課題。

楊冪 檀健次 肖戰

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