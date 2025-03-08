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方大同病逝享年41歲 親密好友薛凱琪相隔8天發聲了

記者梅衍儂／即時報導
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薛凱琪（左）和方大同感情很好。（取材自微博）
薛凱琪（左）和方大同感情很好。（取材自微博）

金曲歌王方大同上月21日病逝，享年41歲。消息3月1日曝光後，許多他的好友紛紛發文哀悼，而和他「友達以上、戀人未滿」的薛凱琪沉默8天，終於在微博發聲了。

薛凱琪表示：「最重要的東西往往是無形、抓不住的，卻又一直圍繞著身邊。例如光、信念、希望、善。愛更是。過去八天我感到非常抱歉，因為狀態問題，我和團隊不只一次商討想要延後後續的工作。實際上，我們也確實取消了部分已經設定好的行程，也謝謝所有合作夥伴的諒解，給我時間慢慢恢復。」

她說從來沒想過，43歲的薛凱琪會再一次需要被身邊所有愛她的親人朋友們去鼓勵，「我以為自己已經很堅強，但宇宙的安排往往會給我們意料之外的考驗。我想了很久很久到底該不該表達，最後還是選擇跟大家說出我的想法。」

她吐露：「一直以來只想要大家看見最快樂的我，因為那才是我最想成為的凱琪，雖然有的時候我也會偷偷的失敗。我同時也覺得根本沒有照片和任何寫出來的話，能夠表達我的悲傷以及讓我和大家釋懷。一首歌也許它能打動你的心靈，是因為它是誠懇的，那我今天也要重新學習再勇敢一點，再誠懇一點去面對我自己和大家。」

她說脆弱，都是為了明天的堅強，「雖然我們每個人最後達成堅強和釋懷的時間點不一樣，有的人快一點，有的人慢一點。但我相信所有人最終都能在同一個終點相遇，只要我們勇敢地用行動去回應愛，去感激你的所愛之人」。

薛凱琪也說到：「最希望世界大同的你，當聽到我們說，會帶著光的行動去愛這個地球和住在上面的每一個人時，你應該會很開心吧？跟你說，我們會。畢竟好不容易才能在這輩子相遇。」

薛凱琪的文章除了悼念方大同，也放上自己的演唱會宣傳。（取材自微博）
薛凱琪的文章除了悼念方大同，也放上自己的演唱會宣傳。（取材自微博）

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