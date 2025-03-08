港女星自曝父病重保母搶家產 網：這麼狗血 電視劇才有

45歲的葉璇出身豪門、外型亮麗。（取材自微博）

現年45歲的港星葉璇，近年將工作重心轉往中國，除演出話劇、參加綜藝節目之外，更不時直播帶貨。近日她在一次直播中自曝父親重病，更遭到保母試圖搶家產，網民說：「好像電視劇「也挺好」劇情」、「人生如戲」。

在直播中，葉璿表示最近爸爸病重，而他的保母就搶家產，還天天詆毀她和說她壞話。另外，葉璇還說到固執的爸爸一直不願意就醫，使她多次把爸爸送入醫院搶救。親戚勸她這個時候不要離開爸爸身邊，不要讓保母乘虛而入搶走家產，不過她表示無所謂，只是希望爸爸能早日康復。

近年葉璇加入直播，不但敢言爆料，又在鏡頭前頻頻做出反常行為。（取材自微博）

在直播後，網民熱議 ： 「沒想到現實還真的有這事啊 」 、 「這麼狗血啊，只有電視劇裡看見過 」 、 「現實版蘇大強和蔡根花 ？ 」 有網友直指葉璇的經歷，這就像2019年的電視劇「也挺好」劇情，「這種保母還留住嗎」及「人生如戲啊」等等。

現年45歲的葉璇出身豪門、外型亮麗，曾是不少男性心目中的女神，在1999年奪得國際華裔 小姐冠軍及「最具古典美態獎」入行，曾跟霍建華、李東學等人傳出緋聞。曾拍攝「再生緣」、「雲海玉弓緣」及「封神榜」等古裝劇，被觀眾大讚適合古裝打扮，封為「古典美人」,2005年離開TVB並將重心移向中國發展。

近年葉璇加入直播，不但敢言爆料，又在鏡頭前頻頻做出反常行為，被指「大媽味」濃。曾在一次直播中談到「過氣」話題，公開與網友對罵。