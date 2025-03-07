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下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

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謝霆鋒（右）與王菲復合已12年。 （取材自微博）
謝霆鋒（右）與王菲復合已12年。 （取材自微博）

日前有名博主在微博爆料，有對如謝霆鋒王菲跟別人結婚、離婚繞了一圈又復合的大咖情侶也在一起了，貼文曝光後馬上掀起網友熱議，「曝鋒菲戀式白月光明星復合」一詞也登上微博熱搜，網友們半信半疑，過去有過一段情的「他們」也再次被點名，其中剛離婚的陳曉和趙麗穎最被「看好」。

綜合媒體報導，有名博主「娛超人」在微博爆料，發文寫下演藝圈中最近有對已分手的男、女星，也跟謝霆鋒、王菲一樣離婚後重聚認定彼此，再次交往了。「如果在未來某一天，爆出來明星復合的消息，大家不要感到意外，這又是一段鋒菲戀式的白月光故事」。

「娛超人」更說，謝霆鋒經紀人曾表示，謝霆鋒不可能跟張柏芝復合，「強調謝霆鋒對王菲的感情為『精神歸屬』」，意指謝霆鋒將王菲視為白月光般的女神，兩人是靈魂伴侶、精神知己。「娛超人」暗示，演藝圈中最近有對已分手的男、女星，也跟謝霆鋒、王菲一樣離婚後重聚認定彼此，再次交往了。

陳曉(左)和趙麗穎。（取材自微博）
陳曉(左)和趙麗穎。（取材自微博）

面對博主爆料，有網友整理出重點，必須是戀愛後分手，各自結婚後又離婚、舊情復燃。剛宣布離婚的陳曉與女星趙麗穎再次遭到大量網友點名，「必須是陳曉和趙麗穎啊」、「那你不如猜馮（紹峰）和楊（冪）」、也有說：「不能是趙薇和黃曉明嗎？」、「井柏然、倪妮可不可以？」。

馮紹峰(右)與趙麗穎(左)。（取材自微博）
馮紹峰(右)與趙麗穎(左)。（取材自微博）

趙薇和黃曉明。(取材自微博)
趙薇和黃曉明。(取材自微博)

謝霆鋒、王菲2014年上演世紀復合後，多次傳出分分合合，近年兩人交往狀況穩定，連謝霆鋒前妻張柏芝都獻上祝福，說：「從他們第一天在一起，我就完全支持」。

謝霆鋒 王菲 微博

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