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「親嘴天才」張凌赫搭徐若晗 新劇竟有60場吻戲

娛樂新聞組／綜合報導
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張凌赫、徐若晗在劇中吻戲多達60場。(取材自微博)
張凌赫、徐若晗在劇中吻戲多達60場。(取材自微博)

由大陸男星張凌赫搭檔徐若晗主演的電視劇「愛你」近日正在熱播，據悉，兩人在劇中共上演60場吻戲，包括酒後吻、車內吻、沙發吻，以及經典的櫻花之吻，讓網友盛讚張凌赫是「親嘴天才」。他本人不但照單全收，還透露獲得爸媽認證「好看」。

「愛你」講述中醫師何蘇葉（張凌赫飾）與飯店經理沈惜凡（徐若晗飾）在一次次看診和生活中不期而遇並暗生情愫的故事。談到接演契機，張凌赫坦言：「當時在橫店拍了很久的古裝戲，很想嘗試一下現代戲。」在他看來，何蘇葉最大的特質是「溫暖且溫柔」，「非常有魅力」。

作為一部甜寵劇，「愛你」中的60場吻戲也成為觀眾熱議的焦點。

在開播前，張凌赫的一句「爸爸媽媽不要只看吻戲」便火速登上熱搜。如今劇集正式開播，當被問及父母是否觀看到了他的吻戲時，張凌赫笑著回應，「他們已經習慣了，之前的戲裡也有吻戲。不過這部劇他們還沒看到吻戲的部分，只是看了一些預告片段。我爸還說這部劇挺好看的」。

網上甚至流傳張凌赫在拍完一段車內激吻戲後，嘴唇親到紅腫的照片，讓粉絲紛紛露出「姨母笑」。

不過，有眼尖網友發現，該劇濾鏡疑似開太大，導致張凌赫雖然看起來皮膚很好，鏡片卻因為過度曝光而消失，甚至有一幕只剩下鼻梁上的鏡框。

張凌赫飾演的中醫師何蘇葉「溫暖且溫柔」。(取材自微博)
張凌赫飾演的中醫師何蘇葉「溫暖且溫柔」。(取材自微博)

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