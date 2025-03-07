鄭爽傳復出拍短劇 改編自「被渣男欺騙」親身經歷?

鄭爽傳將復出拍本人親身經歷的短劇。(取材自微博)

憑藉「一起來看流星雨」、「微微一笑很傾城」走紅的大陸女星鄭爽 ，2021年捲入代孕棄養及漏稅醜聞，一度被傳到美國躲債。不久前她首次透露還債進度，表示已足額補繳全部款項。近日更傳出她將復出拍短劇，且還是改編自本人的親身經歷。消息一出，引發網友議論。

鄭爽今年1月間在社交平台曬近照，被眼尖網友發現IP位址居然在老家遼寧瀋陽，證明她已悄悄回到中國。近日，她在新開的微博 帳號「小鄭子事務所ZS」中發文透露還債進度，表示已足額補繳全部款項，且IP地址顯示同樣是在老家遼寧瀋陽，引發網友好奇追問「真的要復出了嗎」。

近日，「小鄭子事務所ZS」發文宣布鄭爽將復出拍短劇，且宣稱這部短劇90%的劇情都源於真人真事，矛頭直指她與男友張恒那段狗血過往。

據悉，這部劇可能會揭露一些不為人知的內幕，例如被渣男欺騙、算計之類的故事。網上並傳出該劇男主角叫章楠，張恒的「章」，男人的「楠」。

針對鄭爽要復出拍短劇的傳聞，不少網友震驚表示，「這是在挑戰廣電總局的底線嗎？」、「這是要洗白自己嗎？」、「這劇情比電視劇還精采」。也有網友並未當真，認為她只是在蹭熱度罷了。