超慘… 王大陸若遭封殺 陳學冬出道12年代表作恐歸零

陳學冬(圖)曾和王大陸合拍綜藝「看我的生活」，如今恐受牽連「被消失」。(取材自微博)

34歲大陸男星陳學冬，2013年以電影「小時代」打開知名度，走紅，沒想到卻因近年合作對象出包，讓他辛苦演出的作品紛紛被下架。如今王大陸 爆出逃兵、教唆打人醜聞，如果被列為劣跡藝人，陳學冬曾和王大陸合拍綜藝「看我的生活」恐怕也會受牽連「被消失」。

陳學冬外型帥氣和演技穩定，早年憑藉「小時代」系列電影走紅，陸續出演多部熱門影視作品，也都叫好叫座。

不過，他的作品卻都因為合作藝人出問題而被下架，讓他的演藝事業屢遭牽連，可說是最衰的一位。包括「小時代」中有當時呼麻的柯震東、「爵跡」和逃稅范冰冰及吳亦凡 合作、「夏至未至」和鄭爽合作、「從天而降」有李小璐、「解密」有張哲瀚，出道12年的代表作幾乎全都被下架。

如今王大陸爆出逃兵、教唆傷害醜聞。陳學冬曾和他合拍綜藝「看我的生活」被外界推測恐受牽連。

「陳學冬作品再減一」一度衝上微博 熱搜，網友覺得同情又好笑，「怎麼可以這麼準」、「人怎麼能那麼倒楣」、「出道12年，零作品」、「歸來仍是新人，又回到起點」、「這是真命苦的」、「太慘了」、「根本是地獄級倒楣鬼」。