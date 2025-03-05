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觀影說劇／辛芷蕾執手術刀 與白客懟出感情

娛樂新聞組／綜合報導
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「仁心俱樂部」有生死博弈，更有真實的人間悲歡。（取材自微博)
「仁心俱樂部」有生死博弈，更有真實的人間悲歡。（取材自微博)

由田宇執導，辛芷蕾、白客、張子賢、姚安娜領銜主演，師銘澤主演的電視劇「仁心俱樂部」近日在芒果TV開播，女主角辛芷蕾在「繁花」表現出眾，演技廣受好評，與剛推出賀歲電影的白客將帶來細膩動人的故事。

新快報報導，「仁心俱樂部」劇集講述五位醫生的煙火日常，讓觀眾更加了解褪去光環下的醫生職業，不僅有生死博弈，更有真實滾燙的人間悲歡，導演田宇表示，「醫生用手術刀救治患者，但他們的生活同樣需要被治癒。」

開播首日，辛芷蕾飾演的神經外科「一姐」劉梓懿形象就令人過目不忘，拍婚紗照時偶遇車禍，她果斷衝上一線，還在後續與心外「第一刀」秦文彬就「先保心臟還是先開顱」爆發激烈爭執，最終以雷厲風行的專業判斷主導手術，卻因「低情商」被指責。

白客飾演的秦文彬則給觀眾帶來了不一樣的反差人生，手術台上他是冷靜的「江海神醫」，私下卻因妻子提出離婚而失魂落魄，甚至被捲入劉梓懿的家庭鬧劇。兩人從停車位互懟到樓梯間，火藥味與喜劇感並存。

「仁心俱樂部」不僅展現醫生的工作狀態，也呈現了他們在面對親情、愛情、友誼時的內心掙扎與成長歷程。 劇集剛開播便引發網友的熱烈討論，有網友評論道，辛芷蕾、白客演技一如既往地在線，辛芷蕾的神外醫生，颯爽又專業，讓人眼前一亮。白客飾演的心外醫生秦文戲謔，毒舌屬性表現的貼切。

除了辛芷蕾和白客的精彩演繹，劇中其他角色也頗有看點。姚安娜飾演的急診室「永動機」顧詩宜白天救人、夜晚蹦迪，竟有「雙面人生」；師銘澤飾演的ICU富二代蔣毓的「社恐」式細膩，賦予了角色強烈的記憶點，醫者群像大戲值得關注。

姚安娜 繁花

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