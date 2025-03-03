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離世前8天還在雲南宣傳情歌 方大同證實在當地火化

記者林士傑／綜合報導
方大同2019年赴台宣傳時明顯消瘦。（本報資料照片）
方大同2019年赴台宣傳時明顯消瘦。（本報資料照片）

41歲的「金曲歌王」方大同不敵病魔，上月21日病逝，媒體報導他已在雲南大理舉辦告別式及火化，他的經紀人證實在雲南辦告別式，至於其他網傳不實傳言則不予回應。

綜合媒體報導，方大同2月13日在微博最後一次發文，IP位址是在雲南，從雲南大理市殯儀館瞭解到，方大同的告別式是在此地舉辦，儀式結束後就進行遺體火化，至於他的骨灰最後是放在哪，殯儀館方面表示具體情況要詢問家屬。

方大同這些年低調過活，自2020年線上演唱會後鮮少露面，去年接受大陸音樂人周楊訪問宣傳專輯「夢想家」，他坦言2016年成立個人廠牌「賦音樂」，並且推出雙CD專輯「JTW 西遊記」，打算就此半退居幕後培養新秀，未料2021年初開始生病，加上疫情席捲全球，「我也沒有刻意消失，只是至今仍在康復當中」。

他未講明罹患何種疾病，只說病症會影響到呼吸機能，間接導致嗓音不同以往，據他微博發文IP顯示2022年居於雲南，去年10月於上海發文稱「專程離家治病，住在親戚家」，上月13日在雲南宣傳情歌「那沙漠里的水」MV，八天後不幸病逝。

其實在方大同死訊被爆出後，網上就流傳他是在美國罹癌過世、肺部嚴重纖維化、將止痛藥說明書折成千紙鶴等。方大同經紀人沉痛呼籲：「請大家別再網傳、誤傳，只為了流量，真實是一切的基礎，世界上有更多值得我們關心的人、事、物。」

經紀人也懇求外界給予方大同親友空間，可以透過音樂、圖文小說緬懷永遠的夢想家方大同。

微博 疫情

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