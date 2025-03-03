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整過頭？戚薇眼睛吊起來 網：往劉玉玲方向去了

娛樂新聞組／綜合報導
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戚薇在「妻子的浪漫之旅」的影片，被指眼睛往上吊。（視頻截圖）
戚薇在「妻子的浪漫之旅」的影片，被指眼睛往上吊。（視頻截圖）

40歲女星戚薇雖然已經生了二胎，顏值與身材一直都很在線；但在最新的陸綜「妻子的浪漫之旅」播出之後，不少網友紛紛發文問「戚薇的眼睛怎麼了？」網友熱評覺得大概是去做了提拉，還沒完全恢復就上節目，有網友辣評：好像劉玉玲。

戚薇在「妻子的浪漫之旅」很敢發言，她聊到自己不喜歡太誇張的肌肉，如果李承鉉的肌肉練得太大會有壓迫感；戚薇還說在家裡穿得很嚴實，怕李承鉉起歹心。不過比起戚薇綜藝上的表現，很多網友更關注戚薇的狀態。

綜合媒體報導，網友發現她的眼睛往上吊，被猜測是「修修臉」剛做完眼部美容，還沒恢復就參加綜藝，甚至指丈夫李承鉉也做了一樣的項目，因為兩個人眼睛看起來一模一樣，還被指撞臉吳建豪。有網友說她這次的提拉有點過了，還有的說：「往劉玉玲方向去了」，還有的網友吐槽說：說實話，她還沒她老公長得漂亮。

知名影星劉玉玲。（取材自微博）
知名影星劉玉玲。（取材自微博）

但也有粉絲為她抱不平，覺得影片看來「沒什麼不一樣」，而且「戚薇以前就承認整容過啊」，「整容都會有尷尬期，過段時間就自然了」；有網友認為明星整容瞞不住的，還不如像戚薇這樣自己曝出來，還能圈一撥真實好感粉絲，「光憑幾張惡意截圖，就這樣隨便下定論，沒必要吧」。

戚薇早期的眼睛漂亮又靈動。（取材自微博）
戚薇早期的眼睛漂亮又靈動。（取材自微博）

戚薇早年選秀因為美貌出道，後與袁成杰搭檔，一首「外灘十八號」就打出知名度。之後戚薇換跑道進軍影視圈，以于正的「美人心計」爆火，在之後的「愛情睡醒了」、「夏家三千金」等偶像劇更將她的名氣推上一個台階，但人紅更容易受到關注，外表稍有異樣，就會引發討論。

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