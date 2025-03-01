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方大同過世享年41歲 親友證實：他後事非常低調

歌手方大同「抗病5年」過世 享年41歲

胡靜節目中玩遊戲 富商老公躺棺材「死亡練習」惹議

娛樂新聞組／綜合報導
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胡靜（左）與馬來西亞富商朱兆祥舉行超奢華婚禮。（圖：Cnet提供）
胡靜（左）與馬來西亞富商朱兆祥舉行超奢華婚禮。（圖：Cnet提供）

湖南衛視及芒果TV打造的「妻子的浪漫旅行2025」日前已開始播放，參與的夫妻檔包括李承鉉及戚薇、韓庚及盧靖姍、胡靜及朱兆祥、董力及Manon（諾諾）。節目一開播，四組名人夫婦便引發強烈關注。日前節目公布預告片，胡靜與朱兆祥玩了一個名為「死亡練習」的小遊戲，著實令人震撼。

胡靜曾與章子怡、袁泉等女星並列戲劇圈「七朵金花」，過去曾以一連串清宮劇「大清後宮」、「孝莊秘史」、「康熙秘史」等夯劇聞名，雖名氣未大過章子怡，她2008年嫁給身價約50億人民幣（約7.44億美元）的馬來西亞富商朱兆祥，搖身成了頂級豪門貴婦。

搜狐娛樂報導，預告片中，朱兆祥神態自若地躺進一具木棺之中，雙眼緊閉，彷若已然離世之人。而在棺木之外，胡靜正讀著丈夫寫給她的最後一封信，「親愛的寶貝大王，我先下車了……」讀到此處，胡靜明顯已然沉浸於角色之中，不由自主地淚如雨下，哭著說「老公，快出來呀，怎麼搞得跟真的似的」。

胡靜與朱兆祥玩了一個名為「死亡練習」的遊戲。（視頻截圖)
胡靜與朱兆祥玩了一個名為「死亡練習」的遊戲。（視頻截圖)

據報導，片段一出，瞬間引發熱烈討論。部分網友指，「遊戲玩得有些過頭了」、「不要隨便裝死人、躺在棺材裡，那可是很犯忌諱的事」，有人認為這個遊戲過於恐怖，不懂節目組為何要設定這樣的環節。

胡靜嫁給朱兆祥時，朱有著許多「頭銜」，像拿督、馬六甲州太平紳士、傑出企業家等，而「生命教育的倡導者」也是其中一個頭銜，他投身於殯葬領域，公司在馬來西亞實力在同行業排在前三名位置。朱兆祥說這樣做是自己和胡靜結婚17年，比她大13歲，提前給她一個心理準備，真的上演老公去世的葬禮。

報導指，胡靜首次在節目中談及豪門生活，提及有些好友在她背後議論紛紛，指她「找了一個做死人生意(殯葬業)的」，這句話也讓她深受傷害。她坦言，當初得知老公從事殯葬業時，並未因此而考慮不跟他在一起。

而朱兆祥屢次被傳四個老婆，胡靜否認，還霸氣說：「我的，我還是原來的那一個老公。」

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胡靜沉浸於遊戲角色之中，不由自主地淚如雨下。（視頻截圖)
胡靜沉浸於遊戲角色之中，不由自主地淚如雨下。（視頻截圖)

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