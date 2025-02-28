神隱4年 鄭爽傳在美當富豪小三 錄音檔哽咽吐真相

鄭爽曾被封90後四小花旦。（取材自微博）

中國女星鄭爽 曾是一線演員，2021年捲入代孕棄養及漏稅醜聞遭封殺，近4年一直未在螢光幕前露面，據傳滯留美國；近日她與已婚富豪葉延偉餐敘的照片在網上流傳，還被爆料她為拿綠卡給富豪當小三，鄭爽工作室迅速發文駁斥，鄭爽也錄製音檔表達立場，「請相信我，我敢肯定自己是清白的」。

綜合媒體報導，近期有網友在微博曬出疑似鄭爽出席飯局的照片，照片中的鄭爽染著一頭金髮，戴著棒球帽，身旁有一光頭男子，被指疑似已婚富商葉延偉。 網路瘋傳鄭爽在美國與已婚富豪葉延偉餐敘。（視頻截圖）

網友更爆料她為了拿美國綠卡，與葉延偉發生感情，當上美國炫富網紅「AKA」的「小媽」，消息立刻掀起熱烈討論。據了解，葉延偉涉嫌詐騙農村老人退休金高達400億（人民幣，約55億美元），在美國屬於潛逃身分，坊間傳聞，美國洛杉磯當地華人圈有人曝鄭爽就是葉延偉的情人，原因在於男方能為她提供庇護。

針對爆料，鄭爽的工作室「小鄭子事務部ZS」迅速發文駁斥，直呼是無稽之談：「作孽作得愈心安理得，報應來得愈乾脆俐落。」

鄭爽則在音檔中情緒激動並哽咽表示，不理解為何會引來這樣的謠言，並質問：「我得罪了誰嗎？」她強烈呼籲各界停止對她的抹黑，並希望有關部門能夠重視她此前的報案，協助她澄清事實。