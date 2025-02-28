掉粉854萬…劉畊宏健身直播退燒 知名公司認解約

劉畊宏健身直播退燒，宣布與知名網紅經紀公司「無憂傳媒」解約。（取材自微博）

藝人劉畊宏疫情 期主打健身直播，收穫大批「劉畊宏女孩」，抖音 粉絲最多超過7000萬；疫情結束健身直播的關注度下降，傳出他掉粉854萬，宣布與知名經紀公司「無憂傳媒」解約；無憂傳媒證實「合同確實到期」，雙方合作關係已變更為商務合作。

有6000萬粉絲的劉畊宏日前在直播中表示，「我們跟無憂團隊合作，在今天是最後一場的合作了。」九派新聞報導，目前抖音劉畊宏、畊練團、劉畊宏健康來了等多個帳號主頁均顯示簽約MCN為「天賦星球」，且標註為巨星傳奇集團運營帳號。

報導指出，劉畊宏抖音帳號近30天內掉粉40.7萬，至6149萬；相較於巔峰時期的7003.5萬，累計已掉粉854.5萬。此外，他近期的直播觀看人數也大幅下降，單場觀看量僅為100萬至200萬，遠低於巔峰期的4476萬人次。

據報導，劉畊宏的直播帶貨表現也不如預期，數據平台「達多多」顯示，另一個帳號「劉畊宏健康來了」近30天播55場，賣生鮮食品，場均觀看人次僅8.8萬，場均銷售額約7.5萬至10萬元，30天內總銷售額介於250萬至500萬元之間，與其他頂流主播有相當差距。