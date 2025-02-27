吳奇隆獲凌峰授權重現「八千里路」 曝小虎隊首登陸片

吳奇隆（右）去年和凌峰見面。(取材自微博)

54歲吳奇隆 近年經常跟小17歲老婆劉詩詩 傳婚變上新聞，但他工作並未停擺，去年11月他曾在微博宣布將和80歲凌峰合作，重新翻拍極成一時的「八千里路雲和月」，而昨日才在台灣露面的凌峰方面也證實此事。

「八千里路雲和月」是1989年6月開播，共播出6年，是台灣電視史首個介紹大陸風土民情的節目，身兼製作和主持的凌峰曾說該節目「是兩岸共生的孩子」。時隔35年，由吳奇隆去年宣布「重走八千里路雲和月」，將在愛奇藝播出，只是他內文中提及3次「祖國」，兩岸時勢劇烈變化下，難免刺了許多人的眼。

功成名就不在話下，吳奇隆問過自己：「我還能做什麼？」於是想到了凌峰和「八千里路」，他發文表示：「30多年前凌峰大哥一步一腳印的紀錄了當時祖國的風土人情，那也是我和許多台灣同胞首次看到壯美秀麗的祖國河山。30多年後有幸獲得凌峰大哥的信任與授權，延續這份中國心的傳承，重走八千里路雲和月。感謝愛奇藝做為播出平台的大力支持，讓全世界更多的朋友，都能夠透過最真實的影像對比，見證祖國大陸翻天覆地的華麗變遷，節目暫定名為「龍行天下之重走八千里路雲和月」。

紀寶如今證實凌峰將「八千里路雲和月」珍貴的紀錄授權給吳奇隆，她說當年小虎隊第一次到大陸，就是凌峰帶去的，如今凌峰也才願意授權給他，「我知道奇 隆已經在走過去凌峰走過的路，如今跟當年相比整個變遷都太大了，至於凌峰會不會參與還不確定」。

紀寶如去年也在凌峰跟吳奇隆的聚會上，她說：「以吳奇隆現在的知名度和地位 ，做這件事真的是滿有意義。」透露當天吳奇隆是跟公司團隊的人一塊出現 ，整個人看起來根本沒變，「還是一樣帥，是帥的四爺」。

吳奇隆去年同時發布影片，其中包括凌峰病榻下插著鼻胃管，對吳奇隆重啟「八千里路雲和月」的行動給出祝福，「希望比我們做得更好」、「祝福你們合作盡快進入狀態」，展現極大支持吳奇隆。