陳曉兒子被爆轉出北京名校 陳妍希發文澄清

陳妍希（右）和陳曉育有1子「小星星」。(取材自微博)

陳妍希 與陳曉 日前宣布離婚，風波卻未平息，近日陳曉新歡是大陸女星毛曉彤，而兩人兒子「小星星」則傳出已轉學減輕學費負擔。陳妍希工作室忍不住發文澄清：「孩子沒有轉學，依舊在北京學習生活，沒有所謂傳聞，請停止無端猜測，請停止一切惡意傳播。」

「雙陳」在屢傳婚變後終於認了離婚，同一天還因為狗仔卓偉暗示性強的「炸裂」揣測，逼得陳妍希發聲明否認，「希望大家也多給當事人一些空間，一切以官宜文字為準。孩子是彼此之間最重要的人，任何無端揣測及傷害孩子的行為都是不可原諒的，請停止一切損害當事人基本權益的行為」。

但此舉效果不大，各種傳聞依舊滿天飛舞，「小星星」被媒體指就讀北京國際學校1年學費約每年學費約人民幣309000元，為此陳妍希母子決定返台，除了陳家人可就近照顧，也可減輕負擔，關於這個傳聞，陳妍希透過工作室才發文澄清。

近日陸網傳出陳曉「淨身出戶」3條件，一為名下豪宅、存款都給陳妍希，第二是家人每年寒暑假要回陳曉的合肥老家，最後是陳妍希再婚要提前告知，且不能透露婚姻內幕。