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陳曉兒子被爆轉出北京名校 陳妍希發文澄清

記者趙大智／綜合報導
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陳妍希（右）和陳曉育有1子「小星星」。(取材自微博)
陳妍希（右）和陳曉育有1子「小星星」。(取材自微博)

陳妍希陳曉日前宣布離婚，風波卻未平息，近日陳曉新歡是大陸女星毛曉彤，而兩人兒子「小星星」則傳出已轉學減輕學費負擔。陳妍希工作室忍不住發文澄清：「孩子沒有轉學，依舊在北京學習生活，沒有所謂傳聞，請停止無端猜測，請停止一切惡意傳播。」

「雙陳」在屢傳婚變後終於認了離婚，同一天還因為狗仔卓偉暗示性強的「炸裂」揣測，逼得陳妍希發聲明否認，「希望大家也多給當事人一些空間，一切以官宜文字為準。孩子是彼此之間最重要的人，任何無端揣測及傷害孩子的行為都是不可原諒的，請停止一切損害當事人基本權益的行為」。

但此舉效果不大，各種傳聞依舊滿天飛舞，「小星星」被媒體指就讀北京國際學校1年學費約每年學費約人民幣309000元，為此陳妍希母子決定返台，除了陳家人可就近照顧，也可減輕負擔，關於這個傳聞，陳妍希透過工作室才發文澄清。

近日陸網傳出陳曉「淨身出戶」3條件，一為名下豪宅、存款都給陳妍希，第二是家人每年寒暑假要回陳曉的合肥老家，最後是陳妍希再婚要提前告知，且不能透露婚姻內幕。

過去陳曉曾受訪透露，「我不想離婚，我就想結一次婚」，而當初他和陳妍希結婚，他則坦言：「像被雷劈到的感覺。」大陸知名狗仔卓偉去年8月就爆料，陳曉突然提出離婚，且收拾行李離家，並火速換手機號碼，封鎖陳妍希微信和電話，完全斬斷雙方聯繫方式，導致陳妍希只能透過他身邊工作人員傳話，連陳妍希父親過世，也不見陳曉蹤影，離婚態度相當決絕。卓偉當初就曾暗示道，「你說什麼原因會讓一個男人這麼狠心？這麼決絕？大家可以想想，但是我不能說，我覺得我要說出來就太炸裂了」以上的婚姻破裂，主要原因就三個字『變心了』」相比當初陳曉受訪「不想離婚」之說，對照如今結局，令人感慨。

陳妍希離婚後仍不得安寧。(取材自微博)
陳妍希離婚後仍不得安寧。(取材自微博)
陳妍希工作室發澄清文。(取材自微博)
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