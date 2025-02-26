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「美人魚」男星涉猥褻兒童後 １名導被爆性侵女星入獄

娛樂新聞組／即時報導
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百萬娛樂博主「娛樂小浪花er」則在微博上發文爆料，著名導演馬進強奸女星。(取材自微博)
百萬娛樂博主「娛樂小浪花er」則在微博上發文爆料，著名導演馬進強奸女星。(取材自微博)

日前電影《美人魚》中的「鄭總」一角的中國富商兼導演鄭冀峰涉猥褻兒童遭逮，女星闞琳娜控訴12歲時也遭到過鄭冀峰的性騷擾」；25日又爆出一線導演因性侵女星入獄3年，目前已經出獄。消息一出，引發網友熱論，該名導身份被扒出，同時，受害女星的相關資訊也流出，引起眾怒。

八卦媒體「懂瓜呱」爆料，事件發生在2021年，當時該導演正在江蘇拍攝新戲，當時在飯店房間內強行對女演員進行肢體侵犯，並在女方反抗時對其進行毆打。事後，受害女星報案，導演被捕並供認不諱，法院以性侵罪判處三年有期徒刑。

鄭冀峰在美人魚中演出鄭總，涉猥褻兒童日前遭逮。(取材自微博)
鄭冀峰在美人魚中演出鄭總，涉猥褻兒童日前遭逮。(取材自微博)

搜狐娛樂報導，「懂瓜呱」報導該導演因性侵知名女星入獄引發全網熱議，但爆料時揭露受害者隱私，並涉嫌借刑事案件惡意炒作，嚴重侵犯個人權益，造成惡劣影響，帳號已被永久禁言。

綜合媒體報導，被處3年的名導，百萬娛樂博主「娛樂小浪花er」則在微博上發文爆料，該位導演曾參與《鹿鼎記》（張一山版）、《春風十里不如你》、《幸福來敲門》、《營盤鎮警事》等熱播劇的著名導演馬進。事件在當年雖未公開，但業界都有耳聞，該導演也在那之後中斷工作。

據悉，馬進畢業於演藝名校，是國家一級導演、編劇，曾獲白玉蘭獎、飛天獎、金鷹獎等大獎，是大陸影視界的重要人物。而在2021年後，他就再也沒有推出新作品，行蹤成謎。

性騷擾 微博

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