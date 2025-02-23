女星曝12歲遭「反鎖強抱」性騷 痛揭色導演是「美人魚」男星

闞琳娜勇敢發聲。(取材自微博)

曾在周星馳 電影「美人魚」飾演「鄭總」一角的中國富商兼導演鄭冀峰被爆因涉嫌猥褻兒童罪被刑拘。然而這不是他首次伸出狼爪，多名演員陸續痛訴早有大批女孩受害。

闞琳娜主動發聲闞琳娜主動發聲「我曾經也遭到過鄭冀峰的性騷擾 」，當時才12歲的她看到電影「豬八戒傳奇」在招募七仙女的扮演者，於是報名面試。「後來有一天在我們在圍讀聯練的時候，鄭冀峰讓我去他的辦公室拿劇本。我當時年紀小，性格也是偏大大咧咧的類型，沒多想就去了。但是我沒有想到，他在身後跟著我進了辦公室，還把門反鎖了，上來就要抱我、捧我的臉。我馬上把他推開逃走了，劇本也散落一地」。

闞琳娜說：「他擔心事情傳出去，自己人設不保，就威脅我刪戲分、換角色。我當時第一次接觸到院線電影，它對演員的意義重大，這麼好的機會我不想放棄，就一直忍氣吞聲。而他就會刪我鏡頭，孤立我。」

「我後來才知道，原來我不是唯一的受害人，劇組中七仙女的扮演者裡，可能有六個人都遭受過他的種種行為，他甚至會說『陪他睡覺就可以演女一號』這樣的話。」

闞琳娜發現當時鄭冀峰的助理有在很刻意地讓女孩們不要去單獨接觸鄭冀峰，但當時鄭冀峰既是出品人，又是導演，整個團隊都得聽他的。

「那個時候我才12歲，這些經歷就對我的心理傷害太大了，我看到鄭冀峰就像看惡魔一樣，他給我打電話我都不敢接，晚上各種睡不著，連燈都不敢關，真的快崩潰了，一直到我們那個劇組殺青，就再沒有見過他。」