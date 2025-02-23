柏林影展揭曉…范冰冰「大中空到腰」辣翻紅毯

范冰冰出席頒獎儀式，辣出最高點。(歐新社)

第75屆柏林影展23日凌晨揭曉，中國導演霍猛以執導的「生息之地」拿下柏林最佳導演銀熊獎，也是中國時隔6年再度於世界三大影展中拿下競賽類大獎；本屆評審團之一的中國女星范冰冰 ，出席頒獎儀式，禮服深V開到腰，好身材大放送，全場最辣「嬌」點。

霍猛領獎時難掩興奮之情，他說：「我希望所有平凡的、善良的人，都能夠幸福地、安全地和充滿希望地生活著，在這裡我感到了對電影的尊重、對創作者的熱情。我要謝謝我的幕後團隊，攝影指導、製作團隊。我還要感謝演員們，生動地演繹了一出善良、勤勞地普通人的生活。電影的創作者要帶著真誠去去創作，那種真誠也基於不論你來自世界哪一個地方，電影都可以把你們聯繫在一起，我希望所有全世界善良的人都能幸福，謝謝大家。」

今年一共有19部作品進入電影節主競賽單元，其中包括兩部中國電影，除了「生息之地」之外，還有文晏導演的「想飛的女孩」。本屆國際評審團共有7人，其中包括范冰冰。