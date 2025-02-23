我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少

封面故事／全黑人飛行隊 二戰嚇壞納粹

柏林影展揭曉…范冰冰「大中空到腰」辣翻紅毯

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
范冰冰出席頒獎儀式，辣出最高點。(歐新社)
范冰冰出席頒獎儀式，辣出最高點。(歐新社)

第75屆柏林影展23日凌晨揭曉，中國導演霍猛以執導的「生息之地」拿下柏林最佳導演銀熊獎，也是中國時隔6年再度於世界三大影展中拿下競賽類大獎；本屆評審團之一的中國女星范冰冰，出席頒獎儀式，禮服深V開到腰，好身材大放送，全場最辣「嬌」點。

霍猛領獎時難掩興奮之情，他說：「我希望所有平凡的、善良的人，都能夠幸福地、安全地和充滿希望地生活著，在這裡我感到了對電影的尊重、對創作者的熱情。我要謝謝我的幕後團隊，攝影指導、製作團隊。我還要感謝演員們，生動地演繹了一出善良、勤勞地普通人的生活。電影的創作者要帶著真誠去去創作，那種真誠也基於不論你來自世界哪一個地方，電影都可以把你們聯繫在一起，我希望所有全世界善良的人都能幸福，謝謝大家。」

今年一共有19部作品進入電影節主競賽單元，其中包括兩部中國電影，除了「生息之地」之外，還有文晏導演的「想飛的女孩」。本屆國際評審團共有7人，其中包括范冰冰。

范冰冰在中國被封殺7年，持續在海外復出拍電影，2023年曾隨「綠夜」參加柏林影展，這次首度擔任柏林影展評審。向來是紅毯最美星光的范冰冰，這次在柏林影展開幕式身穿特別訂製的新中式白色禮服，以「菊紋」繡工匯入旗袍之形。閉幕式她身穿Stéphane Rolland 2025春夏高級訂製禮服，上半身以白色流蘇垂墜，裡面是肉色內搭，中間大開深V到肚臍。

范冰冰出席頒獎儀式，辣出最高點。(路透)
范冰冰出席頒獎儀式，辣出最高點。(路透)
霍猛以「生息之地」獲得最佳導演銀熊獎。(美聯社)
霍猛以「生息之地」獲得最佳導演銀熊獎。(美聯社)

范冰冰

上一則

陳美鳳帶傷上鑽石舞台 猛男當轎子、秒換三套華服

下一則

80歲楊麗花魅力無法擋 91歲輪椅阿嬤站起來搶跟她結婚

延伸閱讀

柏林影展揭曉 霍猛獲最佳導演獎、范冰冰爆辣走紅毯

柏林影展揭曉 霍猛獲最佳導演獎、范冰冰爆辣走紅毯
斜肩禮服亮相柏林影展 范冰冰制霸紅毯

斜肩禮服亮相柏林影展 范冰冰制霸紅毯
范冰冰閃耀柏林影展 女神制霸紅毯甜笑：認真學習

范冰冰閃耀柏林影展 女神制霸紅毯甜笑：認真學習
何琇瓊揭祕辛 「還珠格格」拍了4個版本

何琇瓊揭祕辛 「還珠格格」拍了4個版本

熱門新聞

孟子義就算沒有昂貴衣服襯托，依然顯得貴氣。(取材自微博)

趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

2025-02-19 07:00
陳曉傳婚變，被爆忘不掉趙麗穎。圖為兩人合作「陸貞傳奇」。(取材自微博)

陳曉被指婚後仍愛85花曾求復合 她粉絲發聲：別再掉進坑

2025-02-18 20:28
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
林依晨（左起）、朱茵、李一桐罕見同框。（取材自微博）

「3代黃蓉」罕見同框… 李一桐、林依晨、朱茵「美出新高度」

2025-02-17 20:32
Rain突然穿好衣服，向具俊曄傳遞心意。(圖/讀者提供)

不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」

2025-02-15 09:32
陳妍希（右）和陳曉曾同框。（取材自微博）

陳妍希離婚陳曉 工作室火速3聲明反擊中國網友

2025-02-18 03:35

超人氣

更多 >
網紅可頌吐司上架好市多一包不到9元 老饕曝最美味吃法

網紅可頌吐司上架好市多一包不到9元 老饕曝最美味吃法
竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動

竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動
不愛社交？他曝最適合內向者的職缺 時薪近30美元

不愛社交？他曝最適合內向者的職缺 時薪近30美元
航管局裁員132人 被解雇員工震驚：我的職務對飛安很重要

航管局裁員132人 被解雇員工震驚：我的職務對飛安很重要
股神何以囤如此多現金？「2原因」解析

股神何以囤如此多現金？「2原因」解析