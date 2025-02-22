我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普解凍53億元援外經費 包括8.7億元對台軍援

控烏克蘭挑起戰端遭轟 川普改口認俄侵烏：我5月沒要訪俄

不是迪麗熱巴 黃景瑜帶新歡健身？ 女方傳是「95後小花」

娛樂新聞組／綜合報導
黃景瑜與迪麗熱巴的緋聞一傳就是五年多。(取材自微博)
黃景瑜與迪麗熱巴的緋聞一傳就是五年多。(取材自微博)

大陸男演員黃景瑜與迪麗熱巴因合作電視劇「幸福，觸手可及」傳出戀情，緋聞一傳就是五年多，但雙方從未回應。近日，有網友在越南富國島拍到黃景瑜與一女子在當地健身房運動的畫面，有眼尖網友發現，該女子披在身上的條紋襯衫疑是黃景瑜的，引發「新戀情」議論。還有網友猜測女方是「95後小花」張藝上。

從畫面中可見，身穿粉紅色背心與白色短褲的黃景瑜，正面相當清晰，而他身旁坐著一位女子，雖然沒有被拍到正臉，但身上披的襯衫卻隱約透露出曖昧。據網友查證，那件襯衫正是黃景瑜穿過的，於是猜測該女子應該陪黃景瑜健身，覺得冷了便順手披了男生的衣服，兩人「關係不一般」。

「黃景瑜女朋友」相關話題於是立刻衝上熱搜第一。

與此同時，迪麗熱巴的粉絲也激動極了，紛紛為她喊冤，心疼她背了這麼多年黑鍋，總算還她清白了。也有人恭喜熱巴，因為黃景瑜曾有過一段婚姻，還被前妻指控家暴，原本擔心熱巴太過戀愛腦，如今總算鬆了口氣。

不過，也有網友認為，僅憑同框照就認定黃景瑜有新戀情，太不靠譜了。但不知道是不是話題熱度太高，該部落客隨後刪除了偶遇文。

事後，有網友爆出該女子就是「95後小花」張藝上，而她五官精緻，是一位標準的大美人。對於緋聞她目前沒有作出任何回應，反而是她前公司的副總經理秦川璽出面為她澄清，「美女開開心心單身很多年啦，勿CUE。」

黃景瑜緋聞女主角是「95後小花」張藝上？大家都在猜。(取材自微博)
黃景瑜緋聞女主角是「95後小花」張藝上？大家都在猜。(取材自微博)
黃景瑜在健身房被拍到與一女子同框畫面。(取材自微博)
黃景瑜在健身房被拍到與一女子同框畫面。(取材自微博)

迪麗熱巴 緋聞 越南

上一則

胡歌肺癌入院？ 工作室回應慢半拍 粉絲氣喊：直接告…

下一則

泰勒絲不唱NFL原因曝光 等男友凱爾西退役再考慮

延伸閱讀

不是迪麗熱巴…黃景瑜帶 「新歡」去健身？「一個細節」藏曖昧

不是迪麗熱巴…黃景瑜帶 「新歡」去健身？「一個細節」藏曖昧
2024明星價值榜出爐 趙麗穎靠古裝劇奪冠

2024明星價值榜出爐 趙麗穎靠古裝劇奪冠
2024中娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她

2024中娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她
迪麗熱巴再爆未婚生子 劉亦菲、景甜躺槍

迪麗熱巴再爆未婚生子 劉亦菲、景甜躺槍

熱門新聞

孟子義就算沒有昂貴衣服襯托，依然顯得貴氣。(取材自微博)

趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

2025-02-19 07:00
陳曉傳婚變，被爆忘不掉趙麗穎。圖為兩人合作「陸貞傳奇」。(取材自微博)

陳曉被指婚後仍愛85花曾求復合 她粉絲發聲：別再掉進坑

2025-02-18 20:28
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
Rain突然穿好衣服，向具俊曄傳遞心意。(圖/讀者提供)

不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」

2025-02-15 09:32
林依晨（左起）、朱茵、李一桐罕見同框。（取材自微博）

「3代黃蓉」罕見同框… 李一桐、林依晨、朱茵「美出新高度」

2025-02-17 20:32
Lisa現身「白蓮花大飯店3」曼谷首映會。記者陳穎/攝影

Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映

2025-02-14 10:03

超人氣

更多 >
好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...
冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種

冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種
買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用

買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用
WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付

WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付
旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財

旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財