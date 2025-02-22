不是迪麗熱巴 黃景瑜帶新歡健身？ 女方傳是「95後小花」

黃景瑜與迪麗熱巴的緋聞一傳就是五年多。(取材自微博)

大陸男演員黃景瑜與迪麗熱巴 因合作電視劇「幸福，觸手可及」傳出戀情，緋聞 一傳就是五年多，但雙方從未回應。近日，有網友在越南 富國島拍到黃景瑜與一女子在當地健身房運動的畫面，有眼尖網友發現，該女子披在身上的條紋襯衫疑是黃景瑜的，引發「新戀情」議論。還有網友猜測女方是「95後小花」張藝上。

從畫面中可見，身穿粉紅色背心與白色短褲的黃景瑜，正面相當清晰，而他身旁坐著一位女子，雖然沒有被拍到正臉，但身上披的襯衫卻隱約透露出曖昧。據網友查證，那件襯衫正是黃景瑜穿過的，於是猜測該女子應該陪黃景瑜健身，覺得冷了便順手披了男生的衣服，兩人「關係不一般」。

「黃景瑜女朋友」相關話題於是立刻衝上熱搜第一。

與此同時，迪麗熱巴的粉絲也激動極了，紛紛為她喊冤，心疼她背了這麼多年黑鍋，總算還她清白了。也有人恭喜熱巴，因為黃景瑜曾有過一段婚姻，還被前妻指控家暴，原本擔心熱巴太過戀愛腦，如今總算鬆了口氣。

不過，也有網友認為，僅憑同框照就認定黃景瑜有新戀情，太不靠譜了。但不知道是不是話題熱度太高，該部落客隨後刪除了偶遇文。