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陳妍希後下一對？劉詩詩動態惹疑 與吳奇隆婚變傳聞再起

記者趙大智／即時報導
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陳曉(左)和陳妍希日前宣布離婚。（取材自微博）
陳曉(左)和陳妍希日前宣布離婚。（取材自微博）

陳曉、陳妍希先前屢傳婚變，前日果真宣告離婚；吳奇隆劉詩詩雖已多次撇謠，卻因近日劉詩詩將所持股權轉讓給吳奇隆，讓兩人婚姻狀況再受關注，但也人認為這是夫妻倆對公司管理和財務安排的考量。

據中國企查查App顯示，江蘇西子投資有限公司發生工商變更，原股東劉詩詩（本名劉詩施）將所持5%股權轉讓給吳奇隆。該公司成立於2014年3月，資本為4200萬人民幣（約576.7萬美元），經營範圍為投資及投資管理。此前吳奇陰名下九江隆之心影視文化工作室、江蘇稻草熊文化傳媒均已註銷，吳奇隆今年1月剛退出一公司股東。

先前吳奇隆註銷公司，恰好就是婚變傳聞又冒出頭之際，而吳奇隆摯友回應：「吳奇隆有很多公司，年底整理一下也沒什麼奇怪。」如今雙方股權轉讓再次引發揣測，剛巧又在「雙陳」陳曉、陳妍希婚變獲本尊證實的敏感時刻，不少網友覺得「傳言多半為真」。

但也有人覺得這反倒反映隆詩之間的深厚信任和支持，是對彼此的一種「特殊表白」，可以鞏固家庭基礎，是財務管理的智慧，尤其吳奇隆這幾年已減少接戲，更有餘裕經營公司。也有指吳奇隆名下有一家名為稻草熊的港股上市公司，目前業績不佳，隆詩是公司重要資產，為避免市場波動和非必要青疑，於是進行內部調整，也可能是一種商業策略，為日後利益分配增加彈性。

另也有人認為是劉詩詩想更集中發展演藝事業的決定，當然還是有人質疑「可能有未公開的原因造成」，希望隆詩能加以說明。

劉詩詩（左）轉讓股權給吳奇隆又被疑婚姻有動靜。(取材自微博)
劉詩詩（左）轉讓股權給吳奇隆又被疑婚姻有動靜。(取材自微博)

吳奇隆 劉詩詩 投資

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