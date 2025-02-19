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觀影說劇／辣目洋子外型不符「六姊妹」 網：基因不穩定

娛樂新聞組／綜合報導
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辣目洋子出演新劇卻因外型風格引發爭議。（取材自微博）
辣目洋子出演新劇卻因外型風格引發爭議。（取材自微博）

近年來，群像劇逐漸成為影視市場的熱門題材，而近期熱播的年代劇「六姊妹」更是受到廣泛關注。然而，該劇播出後，關於六妹的選角卻引發了網友熱議，飾演該角色的辣目洋子（李嘉琦）因外型風格與其他姊妹大相逕庭，遭到部分觀眾質疑，認為她的形象不符合劇中的家庭設定。

搜狐報導指出，「六姊妹」以六位性格迥異的姊妹為主線，描繪了在傳統重男輕女觀念下，女性如何堅持自我、尋找人生價值。該劇年代感十足，老戲骨與新生代演員的聯合出演讓觀眾頗具期待。然而，當劇中六妹成年後由辣目洋子飾演時，卻有不少觀眾表示出戲。

許多網友認為，前幾位姊妹的選角均符合傳統審美，身材高䠷、五官精緻，而辣目洋子在其中則顯得「風格突兀」。部分網友甚至質疑：「現在圈內已經找不到其他合適的女演員了嗎？」、「這一家人的基因也太不穩定了！」這些評論反映出部分觀眾對選角的不解。

儘管外界對她的選角有所爭議，但辣目洋子的演技其實早已獲得不少業內人士的認可。她在劇中飾演的何家喜一角，個性靈動、活潑可愛，與她一貫的喜劇風格相契合。儘管外貌與傳統女主形象不同，但她自然流暢的表演方式，反而讓角色更具親和力。

一些觀眾認為，辣目洋子的出現讓整部劇不再是「千篇一律的美」，而是增添了更多生活化的色彩。也有網友表示：「與其糾結於外貌，不如關注演技，如果她能憑實力演好角色，那就是成功的。」

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