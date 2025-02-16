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新生代演員頻提「愛豆」身分 章子怡怒轟下台：別做人設

娛樂新聞組／綜合報導
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章子怡在「演員請就位3」中當場發飆。(取材自微博)
章子怡在「演員請就位3」中當場發飆。(取材自微博)

中國綜藝節目「演員請就位3」日前播出，但其中一段導師章子怡發飆的片段引發關注。節目中，新生代演員張嘉元被要求表演「作為唱跳歌手要開發布會公開女友」，結果演技被評價「不真誠、改劇本、沒有態度」，但他卻多次以愛豆（偶像）身分解釋，惹得章子怡當場發怒，「不要在這做人設，你下去！」

「演員請就位3」邀來陳凱歌、章子怡、惠英紅、吳鎮宇等大咖坐鎮導師，但選手名單包括沒演過戲的新生代偶像、圈內打滾多年卻沒沒無名演員，甚至還有跨界的網紅，果然，這些人的演技讓人一言難盡。其中，憑藉新生代樂團選拔節目「明日之子樂團季」出道的張嘉元，讓章子怡當場發飆。

張嘉元在演技遭到批評後解釋，「現在愛豆這個行業受到太多關注和溺愛，所以想演得喜劇一點」，但多次提到「愛豆」身分，引發對表演要求嚴格的章子怡喊道，「你不要再輸出了，不要在這裡做你的人設，下去吧」，還提到張藝興、易烊千璽都是偶像轉型，但如今都是非常專業的演員。

導師吳鎮宇也表示，「為什麼會有人自稱是愛豆呢？」陳凱歌則評論張嘉元，「把愛豆演成了一個小混混」。

對此，網友認為，「張嘉元在導師提出批評之後，甚至還試圖解釋，而且一直要把自己偶像的這個身分掛在嘴邊，感覺不僅是對舞台的不尊重，也是對演員的這個職業的不尊重」。也有網友表示，「這事兒也給其他想轉型的愛豆提了個醒，表演不是那麼簡單的」。

事後，張嘉元發長文道歉，「從節目錄製到現在的這段時間裡，我一直在深刻反思，對當時自己的表現深感慚愧！面對激烈的競爭和對自己表演的不自信，我抱著『求表現』的心理，企圖用插科打諢和自以為是的『綜藝感』，想為自己贏得『多活幾期』的機會。那些畫面每每在我腦中回閃，都讓我感到無地自容」。

有觀眾感嘆，張嘉元的一句「多活幾期」，道出了娛樂圈的生存不易，值得省思。

張嘉元是憑藉新生代樂團選拔節目「明日之子樂團季」出道。(取材自微博)
張嘉元是憑藉新生代樂團選拔節目「明日之子樂團季」出道。(取材自微博)

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