黃聖依情人節捧超大花束甜笑 網驚：千萬別是楊子送的

黃聖依離婚楊子，情人節竟曬出花束。（取材自微博)

41歲「星女郎」黃聖依與大8歲富商老公楊子參加綜藝「再見愛人4」，透過夫妻一起旅遊，面對婚姻問題，節目日前大結局，黃聖依選擇結束17年婚姻，她也證實目前拿回了個人財產。不過，情人節 當天，黃聖依在微博 更新動態，曬出一個大浪漫花束，網友紛紛好奇，「不會是楊子送的吧！（希望是別人）」。

黃聖依在微博曬出美照，簡短寫下一句「love myself（愛自己）」；畫面中能夠看見，畫上淡妝的黃聖依狀態非常好，還抱著一大束比她身體寬上兩倍的紫色的玫瑰花，對著鏡頭露出甜美笑容，手上戴著紅寶石戒指，看得出來心情相當愉悅，不少網友戲稱她與楊子分開後，顏值升級，也有人猜測她有了新對象。

貼文火速登上微博熱搜，出現諸多猜測，網友紛紛表示「花為什麼不能自己買呢？為什麼一定要是別人送的？而且她的文案是愛自己呀」、「自己買給自己的就好，別人買的也行，只要不是楊子買的都可」、「炒作夠了吧」、「該不會是楊子送的吧？」、「楊子：錢也賺了、熱度也有了、韭菜也割了，鬧鬧就算了，到家了沒有？」、「哇有追求者，千萬別是楊子」。