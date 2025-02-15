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方力申宣布結婚 小14歲女友曾揭韓邪教主性侵

娛樂新聞組／綜合報導
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44歲的方力申和小14歲的葉萱結婚。(取材自Instagram)
44歲的方力申和小14歲的葉萱結婚。(取材自Instagram)

Netflix紀錄片「以神之名：信仰的背叛」2023年開播，全球對南韓攝理教教主鄭明析爆出性侵多名女教徒，受害者更包括港星方力申的女友葉萱（Maple）；當時方力申力挺女友，不離不棄。今年2月14日情人節，他在IG宣布向葉萱求婚成功，接受港媒訪問時更承認，求婚後小倆口已經在當地結婚，成為新婚夫妻。

44歲的方力申2023年公開與葉萱的戀情，兩人相差14歲。方力申在情人節當天上傳與葉萱的情侶背影照，照片上看到他問葉萱「Maple, Marry Me？」及海邊摩天輪美景，幸福地說，「我們在這裡結婚了，祝大家情人節快樂」。

對於葉萱遭鄭明析性侵17次，方力申表示，兩人相識的第一天已經知道：「我曾看過那篇採訪，感到很辛苦…我非常欣賞她的勇敢，遇到一些不公平的事一定要挺身而出，去告發他們。第一眼會覺得很心寒，第二會覺得為什麼你這麼天真，這麼幼稚，但她做的事情可能比我們所有人都更加堅強，看完後會更加珍惜他。很心寒，很心痛，更覺得她聰明。」

南韓攝理教教主鄭明析2018年至2021年間涉嫌性侵、猥褻多達21名女信徒，遭檢方提起公訴。

方力申過去與鄧麗欣有過10年戀情，兩人曾是香港娛樂圈的金童玉女，直到2016年宣布分手，感情空窗多年，直到2023年3月認愛葉萱。

南韓攝理教教主鄭明析爆出性侵多名女教徒，香港受害者葉萱出面指控。（視頻截圖）
南韓攝理教教主鄭明析爆出性侵多名女教徒，香港受害者葉萱出面指控。（視頻截圖）

情人節 攝理教 南韓

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