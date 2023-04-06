周星馳分手朱茵有隱情？記者揭真相 莫文蔚甩小三罪名

周星馳與朱茵、莫文蔚的三角戀，一度成為媒體關注焦點。(取材自微博)

「星爺」周星馳 縱橫香港 演藝圈多年，曾和朱茵有過一段情，至今仍不時被人提起。但後來傳出莫文蔚介入，造成兩人分手。不過，香港資深記者「娛記朱皮」近日爆料，朱茵和周星馳分手是因為移民 官司問題。有網友欣慰，莫文蔚終於洗掉小三罪名。

周星馳無厘頭搞笑風格，從早期的「逃學威龍」、「整人專家」、「唐伯虎點秋香」到「九品芝麻官」、「少林足球」，以及後期的「功夫」、「美人魚」，獨樹一格的拍攝風格，收穫無數粉絲。但60歲的他，至今單身，感情世界也備受關注。

綜合媒體報導，周星馳過去與朱茵拍攝電影「大話西遊」擦出愛火，但隨後又和莫文蔚傳出緋聞，當時盛傳周星馳劈腿，因此讓朱茵決定分手。但「娛記朱皮」爆料，朱茵與周星馳分手真正原因，是跟周星馳的移民官司有關。

他表示，周星馳早就決定與朱茵互許終生，但結婚前提是先移民加拿大，未料移民請求遭到拒絕，官司更是從1994年打到2001年，兩人感情也因經不起漫長等待，朱茵才會選擇離開周星馳。