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羅晉聯手黃志忠 「天下長河」再飆戲

娛樂新聞組／綜合報導
羅晉在「天下長河」中出演康熙一角。（取材自微博）
羅晉在「天下長河」中出演康熙一角。（取材自微博）

由羅晉、尹昉、黃志忠，奚美娟等人主演，以清朝治水能臣靳輔（黃志忠飾）、陳潢（尹昉飾）治理黃河為核心內容的歷史傳奇劇「天下長河」近日開播。該劇以清朝黃河治理為線索，講述靳輔、陳潢兩位治水能臣，帶領廣大河工與黃河洪水進行一場場波瀾壯闊、驚心動魄的殊死搏鬥故事。

綜合媒體報導，劇情開端，一場暴雨成為了這場治河之路的開端。在黃河大堤上，暴雨加劇了水患，沿途的河工眼見守堤不成，紛紛打算棄堤逃命。正在關鍵時刻，安徽巡撫靳輔帶領官兵趕到，不顧自身安危，誓要守住河堤。危急關頭，靳輔甚至決定炸堤洩洪，以一己之力承擔一切後果，但即便如此，河堤仍未守住。河道總督王光裕趁機顛倒黑白，參靳輔炸毀大堤、貪污銀兩才導致洪水氾濫。

該片總導演、編劇張挺在受訪時透露，為還原當時的施工方法，學習參考了大量史料，多次請教水利專家、歷史學者，盡可能真實地還原了清代治理水患的真實場景。

一部中國的治河史，也是一部中華民族自強不息的奮鬥史。為了還原黃河治水的一些場景，該劇一直堅持實景拍攝。在橫店挖了一條占地幾十畝的「黃河」，給予主創人員更多場景氛圍感，也赴內蒙古實景拍攝，呈現黃河局部的真實景象。

張挺表示，為了表現黃河發大水的洪峰，做了很多實驗。比如，找來四台鈎機，每台鈎機差不多有半噸水，通過一個人工大滑梯，把水從空中飛濺出來打到演員身上，一次用水量差不多是兩噸水。主演黃志忠、陳潢他們經常會被水沖到半空之中。「他們基本是處在一個非常危險的形態裡，但是沒辦法，拍水只能這麼拍。」

選擇演員羅晉來出演康熙這個角色，引起一些網友質疑，張挺卻力挺羅晉，說他不論是氣質、形態還是表演能力，都十分成功，「去看康熙原來的畫像，羅晉僅從外形的貼近方面也做了特別長時間的準備。」

據悉，這部劇中也是老戲骨黃志忠與羅晉的再度聯手。上一部「鶴唳華亭」中，兩人是君臣亦是父子。一個是生性多疑的帝王（黃志忠飾），一個是清明聰慧的太子蕭定權（羅晉飾）。可是最後太子死於了猜忌。劇情相當虐心。如今兩人再搭戲，亦是君臣，不過卻顛倒了，網友十分期待他們的再次合作。

洪水 暴雨 導演

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