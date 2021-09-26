一首神曲紅31年 郭富城感謝相伴對粉絲「愛不完」

郭富城「對你愛不完」是翻唱日本偶像田原俊彥的歌曲。（取材自微博）

香港 歌手郭富城專輯「對你愛不完」已發行31周年也紅了31年，他近日發文表示「1990年9月25日，緣起於這張唱片，這一首歌『對你愛不完』，令我正式走進音樂殿堂的光影舞台」，「31個年頭，當中充滿回憶、充滿感動、和許多無法言喻的快樂」，並感謝大家的一路陪伴，同時表示「會繼續用最大的熱愛和努力去做好音樂及電影 的舞台」。

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新浪娛樂報導，據悉，「對你愛不完」是郭富城於1990年發行的個人首張國語專輯，專輯中收錄了10首歌曲，包括「對你愛不完」、「我愛你」、「說你愛我」、「難道你現在還不知道」等。

郭富城當年因一支台灣 的摩托車廣告爆紅，並和台灣飛碟唱片、福隆傳播簽約，1990年推出首張國語專輯「對你愛不完」，從此在樂壇打開知名度。

「對你愛不完」是翻唱日本偶像田原俊彥「シルエットには踊れない」（不能與影子跳舞），羽田一郎作曲，翻唱版中文作詞人是陳樂融，郭富城首張專輯在台灣賣25萬張，亞洲總銷量突破100萬張，締造四白金銷量紀錄，紅遍兩岸三地。而陳樂融是台灣知名作詞人，創作數百條暢銷金曲，代表作是葉蒨文「瀟灑走一回」，1993年奪下金曲獎最佳年度歌曲，並寫下張雨生「天天想你」、歐陽菲菲「感恩的心」等，每一首都是時代神曲。