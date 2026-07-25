史上最豪華神話電影 諾蘭「奧德賽」5大亮點一次看

麥特戴蒙在「奧德賽」飾演返鄉英雄奧德修斯。圖／UIP提供

克里斯多夫諾蘭繼奧斯卡 最佳影片「奧本海默 」後，再度挑戰電影極限，推出最新史詩電影「奧德賽」，不僅集結好萊塢 超豪華卡司，更以諾蘭最擅長的實景拍攝與IMAX攝影技術打造，讓這部作品從宣布開拍開始就備受全球矚目。「噓！星聞」為讀者整理4大必看亮點。

克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）繼奧斯卡最佳影片「奧本海默」後，再度挑戰電影極限，推出最新史詩電影「奧德賽」（The Odyssey）。改編自古希臘詩人荷馬流傳近三千年的經典史詩，不僅集結好萊塢超豪華卡司，更以諾蘭最擅長的實景拍攝與IMAX攝影技術打造，讓這部作品從宣布開拍開始就備受全球矚目。以下整理「奧德賽」5大必看亮點。

1. 荷馬史詩首度以諾蘭風格搬上大銀幕

「奧德賽」改編自西方文學最重要的經典之一「奧德賽」，故事描述特洛伊戰爭結束後，英雄奧德修斯歷經長達10年的返鄉旅程，途中遭遇獨眼巨人、海妖、女巫喀耳刻、海神波塞頓等重重考驗，只為回到故鄉與妻子潘妮洛普及兒子忒勒瑪科斯團聚。

諾蘭並未將作品拍成傳統奇幻冒險，而是延續他一貫對人性、戰爭、命運與時間的思考，把神話故事拍成兼具史詩感與現實質感的冒險電影，也讓不少影評認為，這是他繼「敦克爾克」、「奧本海默」後，再一次探討戰爭創傷與人性的作品。

2. 全明星夢幻卡司齊聚

電影最大話題之一，就是堪稱近年最豪華的演員陣容。由麥特戴蒙飾演主角奧德修斯，湯姆霍蘭德演出其兒子鐵拉馬庫斯，安海瑟薇飾演苦守丈夫多年的潘妮洛普；另外還有千黛亞（Zendaya）、羅伯派汀森（Robert Pattinson）、露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）、莎莉賽隆（Charlize Theron）等實力派演員共同演出。

其中不少人都是諾蘭合作多年的班底，包括麥特戴蒙、安海瑟薇與羅伯派汀森，再搭配近年最具票房號召力的新生代明星，讓電影上映前便掀起高度討論。

3. IMAX實景拍攝再創技術新高

向來堅持「能實拍就不用CG」的諾蘭，這次依舊沒有妥協。「奧德賽」橫跨6個國家取景，使用最新IMAX膠卷攝影技術拍攝，大量海上航行、暴風雨、古戰場等場景皆以真實場景完成，而非完全依靠電腦特效。

攝影指導仍由多次合作的霍伊特范霍伊特瑪（Hoyte van Hoytema）掌鏡，延續「星際效應」、「TENET天能」、「奧本海默」的超高規格影像美學，讓不少影迷認為，本片將再次成為IMAX觀影首選。

4. 神話元素結合寫實風格

不同於一般奇幻電影大量依賴CG打造怪物與神祇，諾蘭選擇將神話「合理化」。包括雅典娜、喀耳刻、卡呂普索等角色，都以更貼近人性的方式呈現，而不是完全神化；即使是海妖、獨眼巨人等經典橋段，也透過攝影、聲音設計與實景特效營造壓迫感，而非單純依靠特效奇觀。

其中喀耳刻篇章更融入濃厚驚悚與恐怖氛圍，被不少評論認為是諾蘭歷來最接近恐怖電影的一次創作，也展現他跨足不同類型電影的企圖心。

5. 不只是神話，更是一部關於「回家」的人性史詩

雖然故事背景充滿神話與冒險，但真正打動觀眾的核心，仍是奧德修斯漫長返鄉旅程中的信念。

電影聚焦於戰爭結束後，一位英雄如何面對創傷、失去與責任，也描寫潘妮洛普長年等待丈夫歸來，以及兒子尋找父親的成長歷程，使「奧德賽」不只是英雄冒險故事，更是一部關於家庭、信任、命運與希望的史詩電影。

千黛亞在「奧德賽」飾演雅典娜。圖／摘自imdb

霍蘭德在「奧德賽」飾演鐵拉馬庫斯。圖／摘自imdb

安海瑟薇在「奧德賽」飾演奧德修斯的妻子潘妮洛普。圖／UIP提供

克里斯多夫諾蘭執導「奧德賽」，再度挑戰電影拍攝技術極限。圖／UIP提供