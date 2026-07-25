觀影說劇╱「紳士追殺令」男星遭毀容 「泥面人」恐怖登場

英國帥氣男星湯姆瑞斯哈里斯，在「泥面人」片中因一場意外導致容貌盡毀。（圖／華納提供）

DC宇宙（DC Universe, DCU）推出全新驚悚電影「泥面人」（Clayface）近日發布官方預告，以駭人的身體變異畫面震撼全球影迷。曾演出「紳士追殺令」（The Gentlemen）、「坎達哈行動」（Kandahar）的英國帥氣男星湯姆瑞斯哈里斯（Tom Rhys Harries），因一場意外導致容貌盡毀，在走投無路下接受神祕實驗治療，卻遭恐怖副作用徹底變形。

預告中可見他全身血管浮現詭異紫藍色紋路，臉部不斷扭曲變形，彷彿皮膚底下有無數怪物瘋狂竄動，甚至只是輕輕揉眼，整片臉皮竟瞬間化成泥漿，黏在眼珠上。

最令人頭皮發麻的一幕，莫過於當雙眼皮膚完全黏合、失去視線後，他竟拿起銳利剪刀狠狠畫開自己的眼皮，血肉撕裂的劇痛幾乎穿透銀幕，搭配主角怒吼「我信任的人背叛了我，司法體系讓我絕望，他們偷走我的事業、我的財富、我的人生」，絕望氛圍令人不寒而慄。

除了「超人」（Superman）、「蝙蝠俠」（Batman）等正義英雄外，DC宇宙歷年來也塑造出無數魅力十足的反派角色，從推出個人電影的「小丑」（Joker）、人氣居高不下的「小丑女」（Harley Quinn），到曾登上大銀幕的「班恩」（Bane），都憑藉鮮明個性擄獲大批粉絲，而這次終於輪到蝙蝠俠最具代表性的宿敵之一「泥面人」登場。

該片集結豪華主創陣容，曾執導熱門影集「黑鏡」（Black Mirror）的詹姆士瓦金斯（James Watkins）擔任導演，並找來多次改編「恐怖之王」史蒂芬金（Stephen King）作品、被譽為當代驚悚片代表人物的麥可弗拉納根（Mike Flanagan）操刀劇本，首度將超級英雄宇宙與心理恐怖、肉體變異元素徹底融合，打造一部兼具DC世界觀與驚悚氛圍的全新作品。

電影「泥面人」劇情描述麥特哈根從一位在高譚市街頭長大的孩子，一路躍升為好萊塢當紅男星，原本前途一片光明，卻因當地犯罪首腦的陰謀而慘遭毀容，璀璨星途也戛然而止。遭到團隊拋棄、一無所有的他，決定接受一項最先進的實驗性療程，奇蹟般恢復昔日容貌。然而，這項治療也意外扭曲了他的心智與現實感知，使他逐漸失去理智，最終一步步墜入被復仇吞噬的毀滅深淵。