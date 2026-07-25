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亞莉安娜巡演行善 成立「慈善基金會」整合募款挺弱勢

編譯尤寶琪／綜合報導
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亞莉安娜多年來一直默默行善。（路透資料照片）
亞莉安娜多年來一直默默行善。（路透資料照片）

知名流行歌手亞莉安娜(Ariana Grande)多年來一直在私底下默默行善，持續捐贈金錢。她除了每年都會捐款給英國皇家曼徹斯特兒童醫院(Royal Manchester Children's Hospital)以外，有時也會將某場演出的收入捐給非營利組織。此外，她還匿名資助了一項針對跨性別青少年的節日禮物捐贈活動，並在2022年發起了一項為跨性別青少年籌款300萬元的活動。

如今，這些零散的善舉有了正式的名稱和公開的形象：「燦爛未來基金會」(Brighter Days Ahead Foundation)。該基金會於5月成立，將持續專注於亞莉安娜過去一直倡導的議題，包括LGBTQ+權益、生殖健康、移民權益和心理健康。亞莉安娜的慈善顧問尼普(Shauna Nep)表示，亞莉安娜選擇在慈善捐款對這些議題的支持日益減少的情況下，發起這項活動。

「我們看到，人們對她所關心的這些問題的支持急劇下降，而對她的攻擊卻愈演愈烈」，尼普說。

2026年夏天，亞莉安娜將利用她的永恆陽光巡迴演唱會（Eternal Sunshine Tour）為基金會籌款並進行宣傳，在每站巡演中都會重點介紹一些全國性和地方性的非營利組織。在演出開始前的倒數階段，場館中央的大螢幕上會顯示她所資助的組織的名稱。此外，向該非營利組織捐款的歌迷還有機會參加抽獎，贏取前往倫敦觀看她巡迴最後一場演出的機會。

尼普指出：「粉絲體驗仍完整保留了下來。我們正在滿足他們的需求，而不是剝奪他們的任何權利。」

巡迴所得資金將分配給參與活動的當地組織，但目前尚未發放任何款項。基金會發言人表示，迄今為止公布的捐款全部來自亞莉安娜的個人捐款。

從很多方面來看，演出了音樂劇電影「魔法壞女巫」(Wicked)的亞莉安娜，追隨了前幾代藝人的腳步，那些曾為愛滋病等一度備受爭議的議題，貢獻力量並創建了自己的基金會來籌集大量資金的藝人們。

印第安納大學莉莉家族慈善學院(Indiana University Lilly Family School of Philanthropy)名人慈善和籌款領導課程教授沙克(Genevieve Shaker)指出，如今名人的平台比以往任何時候都更加龐大，影響力也更大。

精華 FAQ

  • 「燦爛未來基金會」將持續聚焦她長期關注的LGBTQ+權益、生殖健康、移民權益與心理健康，並把原本分散的捐款與公益行動整合成更有系統的運作。

  • 她會在Eternal Sunshine Tour各站介紹全國與地方非營利組織，並在開演倒數時於大螢幕展示受助單位名稱，讓巡演同時成為宣傳與募款平台。

  • 她多年來低調捐款，曾資助醫院、非營利組織與跨性別青少年活動，如今則把善舉正式化，並在名人影響力擴大下，讓公益支持更公開也更具持續性。

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