動漫展最大驚喜… 強尼戴普化身「小氣財神」嗆粉絲 全場笑翻

強尼戴普歷經離婚風波後，沉寂了好一陣子。（路透資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 強尼戴普在聖地牙哥動漫展驚喜現身宣傳新片。

強尼戴普在聖地牙哥動漫展驚喜現身宣傳新片。 重點二： 他化身小氣財神史考奇即興嗆粉絲，全場笑翻。

他化身小氣財神史考奇即興嗆粉絲，全場笑翻。 重點三：新片聖誕驚奇夜將於今年11月13日正式上映。

好萊塢 巨星強尼戴普（Johnny Depp）重返商業大片舞台。第57屆聖地牙哥 動漫展（SDCC）23日爆出最大驚喜，強尼戴普以完全未公開的方式突襲現場，全副武裝化身經典名著「小氣財神」（A Christmas Carol）中的主角「史考奇」（Ebenezer Scrooge），為派拉蒙影業即將上映的新片「聖誕驚奇夜」（Ebenezer: A Christmas Carol）進行宣傳，瞬間嗨翻全場。

為了營造氛圍，派拉蒙影業特別在聖地牙哥瓦斯燈街區打造了一座19世紀維多利亞時代風格的假村莊「Scroogeand Marley」。強尼戴普身穿黑色大衣、戴著頂帽並配合特殊老年妝，手持拐杖驚喜登場。他全程沉浸在角色設定中，面對圍觀粉絲高喊「史考奇先生，祝你有美好的一天」，他冷酷回嗆「有什麼好美好的？」甚至對民眾大喊「你們沒有工作嗎？」即興表演引發陣陣歡笑。

隨後他更轉移陣地至著名的H展廳（Hall H），在全場熄燈後手持燭台登場拋撒糖果，並留下招牌金句「真是胡鬧！」（Humbug），展現極具沉浸感的表演魅力。

這部改編自查爾斯狄更斯名著的奇幻電影「聖誕驚奇夜」，由擅長哥德式與恐怖氛圍的導演提威斯特（Ti West）執導，並集結伊恩麥克連（Ian McKellen）、黛西蕾德莉（Daisy Ridley）等強大卡司，預計今年11月13日上映。

這是強尼戴普自2018年「怪獸與葛林戴華德的罪行」（Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald）後再度登陸動漫展，也是他繼2023年法國獨立電影「杜巴利伯爵夫人」（Jeanne du Barry）後，相隔近三年再度帶著好萊塢大型片廠的主演作品重回大銀幕。在歷經與前妻安柏赫德（Amber Heard）轟動全球的誹謗官司並於2017年正式離婚後，強尼戴普目前保持單身。這次別出心裁且吸睛度十足的快閃秀，不僅成功炒熱話題，也宣告他走出婚姻風波與事業低潮，強勢重返好萊塢主流視野。