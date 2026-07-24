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動漫展最大驚喜… 強尼戴普化身「小氣財神」嗆粉絲 全場笑翻

娛樂新聞組／綜合報導
強尼戴普歷經離婚風波後，沉寂了好一陣子。（路透資料照片）
強尼戴普歷經離婚風波後，沉寂了好一陣子。（路透資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：強尼戴普在聖地牙哥動漫展驚喜現身宣傳新片。
  • 重點二：他化身小氣財神史考奇即興嗆粉絲，全場笑翻。
  • 重點三：新片聖誕驚奇夜將於今年11月13日正式上映。

好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）重返商業大片舞台。第57屆聖地牙哥動漫展（SDCC）23日爆出最大驚喜，強尼戴普以完全未公開的方式突襲現場，全副武裝化身經典名著「小氣財神」（A Christmas Carol）中的主角「史考奇」（Ebenezer Scrooge），為派拉蒙影業即將上映的新片「聖誕驚奇夜」（Ebenezer: A Christmas Carol）進行宣傳，瞬間嗨翻全場。

為了營造氛圍，派拉蒙影業特別在聖地牙哥瓦斯燈街區打造了一座19世紀維多利亞時代風格的假村莊「Scroogeand Marley」。強尼戴普身穿黑色大衣、戴著頂帽並配合特殊老年妝，手持拐杖驚喜登場。他全程沉浸在角色設定中，面對圍觀粉絲高喊「史考奇先生，祝你有美好的一天」，他冷酷回嗆「有什麼好美好的？」甚至對民眾大喊「你們沒有工作嗎？」即興表演引發陣陣歡笑。

隨後他更轉移陣地至著名的H展廳（Hall H），在全場熄燈後手持燭台登場拋撒糖果，並留下招牌金句「真是胡鬧！」（Humbug），展現極具沉浸感的表演魅力。

這部改編自查爾斯狄更斯名著的奇幻電影「聖誕驚奇夜」，由擅長哥德式與恐怖氛圍的導演提威斯特（Ti West）執導，並集結伊恩麥克連（Ian McKellen）、黛西蕾德莉（Daisy Ridley）等強大卡司，預計今年11月13日上映。

這是強尼戴普自2018年「怪獸與葛林戴華德的罪行」（Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald）後再度登陸動漫展，也是他繼2023年法國獨立電影「杜巴利伯爵夫人」（Jeanne du Barry）後，相隔近三年再度帶著好萊塢大型片廠的主演作品重回大銀幕。在歷經與前妻安柏赫德（Amber Heard）轟動全球的誹謗官司並於2017年正式離婚後，強尼戴普目前保持單身。這次別出心裁且吸睛度十足的快閃秀，不僅成功炒熱話題，也宣告他走出婚姻風波與事業低潮，強勢重返好萊塢主流視野。

精華 FAQ

  • 他在第57屆聖地牙哥動漫展完全未公開現身，穿著黑色大衣、頂帽與老年妝，化身《小氣財神》主角史考奇，直接為新片造勢，讓現場粉絲相當驚喜。

  • 強尼戴普全程維持角色語氣，對喊話的粉絲冷回「有什麼好美好的？」還嗆「你們沒有工作嗎？」之後又在Hall H留下「真是胡鬧！」，因反差感十足而逗樂全場。

  • 新片名為《聖誕驚奇夜》，改編自查爾斯狄更斯名著，由提威斯特執導，並找來伊恩麥克連、黛西蕾德莉等卡司，預計在今年11月13日上映。

好萊塢 聖地牙哥

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