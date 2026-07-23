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批電影選角 馬斯克推忠於歷史「AI版奧德賽」

娛樂新聞組／綜合報導
SpaceX創辦人馬斯克批電影「奧德賽」選角有問題，要另外推出「忠於歷史」的AI...
SpaceX創辦人馬斯克批電影「奧德賽」選角有問題，要另外推出「忠於歷史」的AI版「奧德賽」；圖為「奧德賽」劇照。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：馬斯克稱Grok Imagine將推出忠於歷史的《奧德賽》改編片。
  • 重點二：他先前多次批評諾蘭版《奧德賽》的選角與文化立場。
  • 重點三：諾蘭新片票房與口碑亮眼，外界反彈聲浪未影響表現。

SpaceX創辦人馬斯克表示，他旗下AI平台Grok Imagine將製作「忠於歷史」的荷馬史詩「奧德賽」（The Odyssey）改編作品。

英國名導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）執導的電影「奧德賽」大獲成功，但馬斯克曾多次批評該片的選角。

英國「衛報」報導，馬斯克在社群平台X發文表示：「今年結束前，Grok Imagine將製作一部完整長度的『奧德賽』電影，不僅忠於歷史，也完美還原荷馬的藝術精髓。」

馬斯克還分享一則貼文連結，其中包含一段3分鐘影片。貼文發布者稱，這段畫面由Grok Imagine生成，呈現奧德修斯（Odysseus）與海之女神卡呂普索（Calypso）之間的對手戲。

克里斯多福諾蘭的新片雖由麥特戴蒙（Matt Damon）與安海瑟薇（Anne Hathaway）參與演出，上映後票房口碑雙收，馬斯克卻頻頻針對該片挑起文化戰爭。

電影上映前，他就曾轉發抨擊該片選角的攻擊性言論，不滿諾蘭啟用黑人女星露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong’o）飾演引發特洛伊戰爭的世上最美麗女人海倫，以及跨性別演員艾略特佩吉（Elliot Page）飾演西農，甚至還說：「（諾蘭）只是想拿獎，他已經失去了原則。」

儘管馬斯克強力開砲，卻顯然沒能掀起太大波瀾。「奧德賽」在首映周末全球票房便一舉衝上2.64億美元，且在影評網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）獲得高達97%的觀眾好評。

露琵塔尼詠歐早在5月就曾回應右翼批評者，她表示：「我們的演員陣容展現世界多樣性。我不會花時間去思考如何辯解，因為無論我是否回應，批評依然會存在。」

近期諾蘭談到這股反彈聲浪時也坦言「這是隨之而來的必然代價」，還說：「在觀眾看電影之前出現的這些討論，總是無關緊要的，因為參與討論的人根本還不知道電影真正的樣子。」

精華 FAQ

  • 他表示，Grok Imagine將在今年結束前推出一部完整長度的《奧德賽》改編電影，並強調作品會忠於歷史，且盡量還原荷馬史詩的藝術精髓。

  • 馬斯克不滿該片選角，曾轉發批評言論，指諾蘭啟用黑人女星露琵塔尼詠歐飾演海倫、跨性別演員艾略特佩吉飾演西農，並暗批導演為拿獎失去原則。

  • 儘管馬斯克頻頻開砲，電影仍在首映周末全球票房衝上2.64億美元，並在爛番茄拿下97%觀眾好評，顯示爭議並未削弱其商業與口碑表現。

馬斯克

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