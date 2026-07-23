沙特納自曝3年前與小女兒都罹癌 所幸目前皆已康復

95歲的「星際爭霸戰」男星威廉沙特納透露，他與61歲的小女兒三年前分別罹癌，所幸目前完全康復。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 95歲威廉沙特納自曝與61歲小女兒同罹第四期癌症。

95歲威廉沙特納自曝與61歲小女兒同罹第四期癌症。 重點二： 父女兩人歷經手術、化療與免疫療法後已完全康復。

父女兩人歷經手術、化療與免疫療法後已完全康復。 重點三：兩人將推出播客，邀請抗癌專家與病友分享經驗。

好萊塢 好萊塢傳奇男星、高齡95歲的「星際爭霸戰」（Star Trek）男星威廉沙特納（William Shatner）近期透露，他與61歲的小女兒梅蘭妮·沙特納·格雷奇(Melanie Shatner Gretsch)三年前分別被診斷出罹患第四期癌症 ，所幸目前皆已完全康復，兩人攜手走過人生最艱難的一段時光。

今日美國報報導，沙特納表示，他罹患惡性黑色素瘤第四期，而現年61歲的梅蘭妮則確診乳癌第四期。沙特納說，他的健康問題在2023年6月出現，當時臉上長出一顆腫塊且持續變大。「我的家庭醫生說，我們得把它處理掉，化驗結果顯示那是第四期惡性腫瘤 。要是在十年前，我早就死了。」

沙特納形容當下的震驚感受，說道：「試想當你走進診間，醫生跟你說，『收拾行李，你只剩五個月的生命，這是第四期黑色素瘤』。」

沙特納透露，幾乎同一時間，他的小女兒梅蘭妮也被診斷出乳癌第四期，她歷經了雙側乳房切除術、化療與放射線治療。他說：「她也被告知，『收拾行囊，你最多剩五個月』；那時候，我們父女倆一起面對。」

沙特納表示，癌細胞一度擴散至他的肺部與腦部，但在接受手術與兩年的免疫療法後，他已度過難關，女兒也同樣戰勝病魔。

沙特納說：「我們體內現在都沒有癌細胞了。」

「眾生相」雜誌報導，梅蘭妮接受專訪時，回憶與父親幾乎同時確診癌症的心情。她說：「我清楚記得自己一直在想，我沒有力氣一邊照顧自己，一邊承受失去父親的打擊。」

抗癌成功的沙特納父女檔將於29日推出全新每周更新的播客(podcast)節目「及時行樂」(No Time But Now，暫譯)，邀請多位健康專家與抗癌成功的病友對談，其中包括臨終關懷倡議者艾璐亞·亞瑟(Alua Arthur)、奧運金牌得主漢密爾頓(Scott Hamilton)、「化療之王」沃德(Ian Ward)、暢銷書「死過一次才學會愛」(Dying to Be Me)系列作者艾妮塔·穆札尼(Anita Moorjani)，以及營養學研究先驅威廉·李(Dr. William Li)。